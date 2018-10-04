Dev Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut gözaltına alındı

İstanbul Yeni Havalimanı işçilerinin eylemleri sürerken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Dev Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut'un gözaltına alındığı duyuruldu.

Dev Yapı İş'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanımız 3. havalimanı direnişinde işçilerin haklarını savunmakla suçlanıyor. Bir sendika başkanının üyelerinin ve işçilerinin haklı mücadelesini savunmasından doğal ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.

Sendika bundan saatler önce de "6 işçinin tutuklandığını" açıklamıştı.

İnşaatı yürüten ana firma İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş ise, iddialara yönelik bir açıklama yapmadı.

https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047894928326643712

https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047844045534453760

'6 işçi daha tutuklandı'

İstanbul'un üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçilerin daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları protesto eylemleri iki haftadan uzun süredir devam ediyor.

İnşaat-İş Sendikası, Perşembe akşamı da "işçi koğuşları basılarak, bir grup işçinin daha gözaltına alındığını" duyurdu.