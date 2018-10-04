Dev Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut gözaltına alındı

İstanbul Yeni Havalimanı işçilerinin eylemleri sürerken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Dev Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut'un gözaltına alındığı duyuruldu.
Dev Yapı İş'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanımız 3. havalimanı direnişinde işçilerin haklarını savunmakla suçlanıyor. Bir sendika başkanının üyelerinin ve işçilerinin haklı mücadelesini savunmasından doğal ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.
Sendika bundan saatler önce de "6 işçinin tutuklandığını" açıklamıştı.
İnşaatı yürüten ana firma İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş ise, iddialara yönelik bir açıklama yapmadı.
https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047894928326643712
https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047844045534453760
İstanbul'un üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçilerin daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları protesto eylemleri iki haftadan uzun süredir devam ediyor.
İnşaat-İş Sendikası, Perşembe akşamı da "işçi koğuşları basılarak, bir grup işçinin daha gözaltına alındığını" duyurdu.
Twitter'dan yaptığı açıklamada sendika, gözaltına alınan 6 işçinin tutuklandığını belirtti.
https://twitter.com/insaatsendika/status/1047856262908715008
Dev Yapı İş ise, başkanları Karabulut'un İstanbul'daki DİSK binası yakınlarında jandarma tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Sendika, gözaltı kararını "hukuk kurallarının ayaklar altına alınmasının son örneği" olarak niteledi.
Twitter'dan bir dizi açıklama yapan sendika, kararın T.C. Anayasası ve uluslararası sözleşmelere karşın "sendikal özgürlük hakkını hiçe saydığını" kaydetti.
https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047915316972572674
https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047915316972572676
https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047915319149432833
Geçtiğimiz ay eylemlerde yaklaşık 600 işçi gözaltına alınmış, aralarından 27 işçi ve sendika görevlisi de tutuklanmıştı.
İnşaat-İş Sendikası, son oalrak bu kişilerin tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.
Açıklamada, "Tutuklananlar arasında yer alan 2 sendika yöneticimiz ve bir TİP üyesi arkadaşımız 14 Eylül'deki Havalimanı direnişi anında orada bulunmuyorlardı. Yapılan operasyondan sonra işçi kampının girişinde yaşanan tartışma anında gözaltına alınmışlardı" ifadeleri yer aldı.
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