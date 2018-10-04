HABER

Dev Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut gözaltına alındı

04.10.2018 21:53 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı işçilerinin eylemleri sürerken Dev Yapı İş Sendikası, Cuma günü 6 işçinin daha tutuklandığını, ardından başkanları Özgür Karabulut'un gözaltına alındığını duyurdu.

Dev Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut gözaltına alındı

İstanbul Yeni Havalimanı işçilerinin eylemleri sürerken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Dev Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut'un gözaltına alındığı duyuruldu.

Dev Yapı İş'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanımız 3. havalimanı direnişinde işçilerin haklarını savunmakla suçlanıyor. Bir sendika başkanının üyelerinin ve işçilerinin haklı mücadelesini savunmasından doğal ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.

Sendika bundan saatler önce de "6 işçinin tutuklandığını" açıklamıştı.

İnşaatı yürüten ana firma İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş ise, iddialara yönelik bir açıklama yapmadı.

https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047894928326643712

https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047844045534453760

'6 işçi daha tutuklandı'

İstanbul'un üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçilerin daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları protesto eylemleri iki haftadan uzun süredir devam ediyor.

İnşaat-İş Sendikası, Perşembe akşamı da "işçi koğuşları basılarak, bir grup işçinin daha gözaltına alındığını" duyurdu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada sendika, gözaltına alınan 6 işçinin tutuklandığını belirtti.

https://twitter.com/insaatsendika/status/1047856262908715008

Dev Yapı İş ise, başkanları Karabulut'un İstanbul'daki DİSK binası yakınlarında jandarma tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Sendika, gözaltı kararını "hukuk kurallarının ayaklar altına alınmasının son örneği" olarak niteledi.

havalimanı eylemleri

Twitter'dan bir dizi açıklama yapan sendika, kararın T.C. Anayasası ve uluslararası sözleşmelere karşın "sendikal özgürlük hakkını hiçe saydığını" kaydetti.

https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047915316972572674

https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047915316972572676

https://twitter.com/devyapi\_is/status/1047915319149432833

Tutukluluklara itiraz reddedildi

Geçtiğimiz ay eylemlerde yaklaşık 600 işçi gözaltına alınmış, aralarından 27 işçi ve sendika görevlisi de tutuklanmıştı.

İnşaat-İş Sendikası, son oalrak bu kişilerin tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Tutuklananlar arasında yer alan 2 sendika yöneticimiz ve bir TİP üyesi arkadaşımız 14 Eylül'deki Havalimanı direnişi anında orada bulunmuyorlardı. Yapılan operasyondan sonra işçi kampının girişinde yaşanan tartışma anında gözaltına alınmışlardı" ifadeleri yer aldı.

3. Havalimanı kamp bölgesinde gözaltına alınan işçilerden '160'ı serbest bırakıldı'

PARTNERBöyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...Böyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...
Almanya ile İsrail’in hedefi aynı, yolu farklıAlmanya ile İsrail’in hedefi aynı, yolu farklı
4 Ekim Amerikan Basınından Özetler4 Ekim Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail'den Rusya'ya S-300 resti: Tespit bile edemez

İsrail'den Rusya'ya S-300 resti: Tespit bile edemez

Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap verdi

Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap verdi

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması

Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması

Önemli gelişme: Esad'dan uzlaşı çağrısı

Önemli gelişme: Esad'dan uzlaşı çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.