Dev yolcu gemisinin yarı gövdesi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

2016 yılında yapımına başlanan dev yolcu gemisinin ana bölümlerinden biri olan "HULL 6284" Borda numaralı gövde bölümü, bu sabah saat 09.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazına giriş yaptı ve Levoli Green adlı römorkörle boğazdan geçirildi. 2022 yılında yapımı tamamlanması planlanan yolcu gemisine, Roma mitolojisine göre 'Toprak Ana' anlamına gelen 'Tellus' adı verileceği öğrenildi.

Diğer bölümleri ile monte edilmek üzere İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için römorkör eşliğinde Marmara Denizi'ne açılan yarı gövdenin boğaz geçişi, kıyıda bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi, bazı vatandaşlar o anları cep telefonuna kaydetti.

(DHA)

