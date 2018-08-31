Dev Yosunlar Meksika Kıyılarını İstila Etti

Meksika’nın beyaz kumlu plajlarıyla tanınan Yucatan yarımadası bu yaz sargassum adı verilen yosunlarin plajları kaplaması yüzünden oldukça zor günler yaşıyor.

Cancun ve Tulum gibi ünlü plajlarıyla tanınan Yucatan yarımadasının 480 kilometre uzunluğundaki kumsalları, bu sezon sargassum adı verilen ve Bermuda Şeytan Üçgeni’nden çıkarak Karayıp denizinin kuzey kıyılarını yosunlarca istila edildi. Bölgenin turizm gelirlerinde su ana kadar %35’e varan bir düşüş gözlemlendi. Bazı bölgelerde 3 metreyi bulan ve tüm plajı kaplayan sargossuma karşı Quintana Roo eyaleti yetkilileri federal hükümetten yardım istedi. Plajların temizlenmesi için başlatılan temizlik kampanyası için $3,5 milyon dolar harcanacağı belirtildi.

Sargassum sadece bölgenin en önemli gelir kaynağı olan turizmi değil balıkçılık sektörünü de etkiliyor. Yetkililere göre her yıl bu kıyılara gelen sargassum bu yıl rekor seviyeye yükselmiş. Okyanusları temizlediği varsayılan sargassum Temmuz ve Ağustos aylarında bu bölgede gözlemlenen doğal bir olay. Ancak bu yıl normalin çok üzerinde sargassum gelmesi, Yucatanlıları ve çevre örgütlerini endişelendiriyor. Bazı çevre örgütleri bu sene gelen sargossum hacminin uluslarası bir sorun olarak ele alınmasını destekliyor.