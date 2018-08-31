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Dev Yosunlar Meksika Kıyılarını İstila Etti

31.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

Meksika’nın beyaz kumlu plajlarıyla tanınan Yucatan yarımadası bu yaz sargassum adı verilen yosunlarin plajları kaplaması yüzünden oldukça zor günler yaşıyor. Bölgenin turizm gelirlerinde su ana kadar %35’e varan bir düşüş gözlemlendi

Dev Yosunlar Meksika Kıyılarını İstila Etti

Meksika’nın beyaz kumlu plajlarıyla tanınan Yucatan yarımadası bu yaz sargassum adı verilen yosunlarin plajları kaplaması yüzünden oldukça zor günler yaşıyor.

Cancun ve Tulum gibi ünlü plajlarıyla tanınan Yucatan yarımadasının 480 kilometre uzunluğundaki kumsalları, bu sezon sargassum adı verilen ve Bermuda Şeytan Üçgeni’nden çıkarak Karayıp denizinin kuzey kıyılarını yosunlarca istila edildi. Bölgenin turizm gelirlerinde su ana kadar %35’e varan bir düşüş gözlemlendi. Bazı bölgelerde 3 metreyi bulan ve tüm plajı kaplayan sargossuma karşı Quintana Roo eyaleti yetkilileri federal hükümetten yardım istedi. Plajların temizlenmesi için başlatılan temizlik kampanyası için $3,5 milyon dolar harcanacağı belirtildi.

Sargassum sadece bölgenin en önemli gelir kaynağı olan turizmi değil balıkçılık sektörünü de etkiliyor. Yetkililere göre her yıl bu kıyılara gelen sargassum bu yıl rekor seviyeye yükselmiş. Okyanusları temizlediği varsayılan sargassum Temmuz ve Ağustos aylarında bu bölgede gözlemlenen doğal bir olay. Ancak bu yıl normalin çok üzerinde sargassum gelmesi, Yucatanlıları ve çevre örgütlerini endişelendiriyor. Bazı çevre örgütleri bu sene gelen sargossum hacminin uluslarası bir sorun olarak ele alınmasını destekliyor.

Durumla ilgili olarak yetkililerin hazırladığı raporun Meksika’nın yeni Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador’a da sunulacağı belirtildi. Yetkililer bu raporun amacının önümüzdeki yıllarda sargassum seviyesinin yükselmesine karşı uzun vadeli önlemler alınması için hazırlandığını belirtiyor. Sargassum Karayip Denizi'ndeki akıntılar yüzünden en çok Yucatan yarımadasını etkilese de Karayıp Denizi'nde bulunan diğer adalar da bu durumdan etkilenmeye başlamış. Turizm Bakanı Marisol Venegas Güney Florida Üniversitesi’nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre sargassum Yucatan’a gelmeden önce akıntılarla kuzey Brezilya kıyılarını da etkisi altına alıyor. Uzaydan çekilen fotoğraflara göre de bu yosunlar eylül ayı boyunca da bölgeyi etkisi altına almaya devam edecek.

Amerika’nın Sesi’yle konuşan temizlik çalışanlarından bazıları günde 8 saat çalışarak sargassum toplanan alanları temizlediklerini, temmuz ayında kıyılara vuran tonlarca yosunun kamyonlarla kıyılardan taşındığını belirtti.

Yetkililerin hazırladığı rapora göre 22 Haziran-22 Temmuz arasında Cancun, Solidaridad, Puerto Morelos, Othon Playa Blanco ve Cozumel plajlarından toplam 80 bin ton sargassum temizlenmiş.

Tulum Ulusal Park yetkilileri ise sargassum kıyılara ulaşmadan açık denizde toplanması için teknolojinin müsait olduğunu fakat henüz turizm bakanlığından onay gelmediğini belirtiyor.

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