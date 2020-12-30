DEVA Mesajları ve Teşkilatlanmasıyla İktidara Karşı İddialı

Demokrasi ve Atılım Partisi, teşkilatlanmasında kadın ve gençleri de ön plana çıkartırken, hukukun üstünlüğü, eşit vatandaşlık gibi mesajlara vurgu yaparak iktidar partisi AKP’ye sert eleştirilerle meydan okuyor. Kısa adıyla DEVA Partisi, bugünkü 1. Olağan Büyük Kongresi ile 2021’in ikinci yarısından itibaren Türkiye’de olası erken seçimlere ya da eğer zamanında yapılırsa 2023 yılı Kasım ayındaki seçimlere katılma yeterliliğine kavuştu. DEVA Partisi yönetimi, 81 il teşkilatının ardından taşrada örgütlenmeleriyle artık 2021 yılı Haziran ayından sonra seçimlere her an hazır olduklarını belirterek, yeni ancak kalıcı siyasi kadrolaşma iddiasını ortaya koyuyor. DEVA Partisi’nin kurucuları, delegeleri ve parti teşkilatları yönetimleriyle katılım gösterdiği 1. Olağan Büyük Kongresi, Corona virüsü salgınında “sosyal mesafe” şartlarına aykırı bir atmosferde gerçekleşti. Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kongrede, salgın nedeniyle diğer siyasi partilere temsilci göndermeleri için davette bulunulmazken, asgari katılımcı sayısıyla dahi kapalı salon epey kalabalıktı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Hüda-Par liderlerince kongreye tebrik mesajları gönderildi.

Türkiye’de “ülkücü” kimliğiyle tanınmış Ramiz Ongun, en yaşlı parti kurucusu olarak kongrede Divan Başkanlığı’nı yürüttü. Türkiye’nin acılar çektiği ve en sonunda buna çare olarak DEVA Partisi’nin ortaya çıktığını söyleyen Ongun, “Dünyanın pek çok yerinde insan özgürlüğünü öne çıkartan hareketlere devrim denir” diyerek partisini “devrim” olarak nitelendirdi. Ongun, geçmişte MHP’de yıllarca görev almış bir siyasetçi olarak Türkiye’de sol siyaset jargonuyla şimdi içerisinde bulunduğu partiye “devrimci” benzetmesi yapması dikkat çekti. Salonda Ali Babacan’ın resmine yer verilmemesiyle “genel başkan” ve “lider” değil “kadro hareketi” ile ortak aklı öne çıkartma iddiasındaki DEVA Partisi, bugünkü kongresinde pankartlara da yer vermedi. Bunun yerine partililere Türk bayrağı dağıtılmıştı. Sadece gençlik kolları üyelerince “Birbirimizin devasıyız” ve “Konuşan, üreten ve demokratik bir Türkiye için” yazılı dövizler taşıdığı görüldü. VOA Türkçe, kongrede Türkiye siyaseti açısından örgütlenmelerini, amaçlarını ve mevcut yönetime ilişkin görüşlerini DEVA Partisi yöneticilerine sordu.

DEVA Partisi bugün itibariyle olası erken seçimler için hazır mı? DEVA Partisi Genel Sekreteri Sadullah Ergin, VOA Türkçe’ye, “Bugünden sonra 6 ay sonra yapılacak bir seçime katılma yeterliliğine elde etmiş oluyouz. Bugünden itibaren bizim kuruluşu yapılmamış ilçelerimiz ile ilgili kongre çalışmaları hızlı bir şekilde yapılacak. Seçim hazırlığı olarak da mahalle temsilcileri, sandık görevlileri tespiti yapılacak. Ve yerel siyaset dediğimiz kılcal damarlara kadar inecek teşkilatlanma sürecini inşallah tamamlayacağız. Allah’ın izniyle ve Haziran sonu itibarıyla DEVA Partisi seçimlere her yönüyle hem hukuken taşradaki arazideki unsurları ile beraber topyekün seçimlere hazır hale gelmiş olacak” dedi. Türkiye’de erken seçim olasılığını kestiremediklerini çünkü öngörülebilir bir siyaset iklimi olmadığını söyleyen Ergin, “Öngörülemeyen, ne olacağı tahmin edilemeyen bir ülkede risk primleri doğal olarak yükseliyor. O açıdan olur demekle olmaz demek de tamamen nelere bağlı olarak söylenmiş şeyler olmayacak. Bu açıdan biz DEVA Partisi olarak yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı yapacağız ama sandık ne zaman gelirse o sandıkta da kendi hakkımızı hukukumuzu korumaya çalışacağız” ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımıcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, VOA Türkçe’ye “Türkiye çok kötü yönetiliyor. Türkiye’de gerçekten büyük bir devlet krizi ile, bir anayasa krizi ile karşı karşıyayız. 2021’de seçim olur, 2022’de olur, zamanında 2023’te olur. Biz bütün seçimlere bu saatten sonra hazır bir noktadayız. Ben 2021’de seçim beklemiyorum. Çünkü iktidarın seçime gitmesi mümkün değil çünkü seçime gidebilmesi için anketlerde kendi durumunu şu anki gördüğünden çok daha farklı noktada görmesi lazım. Her gün AKP kan kaybediyor bunu görüyorlar” diye konuştu. Erdoğan’ın demokraside reform yapılacağı iddiası için ne düşünüyorlar? DEVA Partisi yönetimi, eski çalışma arkadaşları olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en son yine ifade ettiği “demokrasi reformu” söylemini ise inandırıcı bulmuyor. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Hiçbir şekilde bir kıymeti harbiyesi yok sözlerin çünkü icraata, işleyişe bakmak gerekiyor. Şu anda bir yandan bu reformist söylemleri gündeme geliyor ama diğer yandan da yargıyı etki altına alacak her türlü söylem/eylem yapılıyor. Sonuç itibarıyla eleştirebilirsiniz lehinde ve aleyhinde yorumlar yapabilirsiniz ama yargılama sürecinde ve yargılama mercilerine etki altına alacak girişimler hem kuvvetler ayrılığına hem de yargı bağımsızlığına aykırı ve mahkemelere talimat anlamına gelen sözler de söylüyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Ve bu ülkede en çok yıpratan kavramlardan bir tanesi de reform kavramıdır. Akşam reform, sabah reform, öğlen reform. Baktığınız zaman her gün reform yapılıyor ama ortaya hiçbir şey yok. Oysa hak ihlalleri almış başını gidiyor. Mağduriyetten feryat edenlerin sesi arşı alayı alıyor. Kesinleşmiş mahkeme kararları icra edilmiyor şimdi böyle bir zeminde hangi reformdan bahsediliyor” diye sorguladı.

AKP’den istifasıyla DEVA Partisi’nin TBMM’deki tek milletvekili konumundaki Mustafa Yeneroğlu da, “Eskiden AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı tartışılmıyordu, hep etrafındaki insanlar tartışılıyordu. Artık Cumhurbaşkanı toplum nezdinde de kredisini iyice tüketti. Söylediği şeylere artık insanlar inanmıyorlar. Çünkü söylediği şeylerin tamamıyla genelde hep tersini yapıyor. ‘Hukuk reformu’ dedi tam bir hukuk deformu ile karşı karşıyayız. ‘Döviz yerine Türk Lirası alın’ dedi millet Türk Lirası aldı ve olağanüstü büyük kayıplarla karşı karşıya kaldı. ‘Ekonomimiz çok iyi, uçuyoruz kaçıyoruz’ diye laflar etti sonra dipte olduğunu gördük ve en sonunda Maliye Bakanı bile ‘Allah sonumuzu hayır eylesin’ diye çekip gitti. Türkiye gerçekten büyük bir enkazla karşı karşıya ve iktidar bunu ertelemeye çalışıyor. Ama her gün bir sokaktayız insanlarla görüşüyoruz: Hayat pahalılığı, yoksulluk artıyor. İşsizlik nedeniyle gençler artık Türkiye ile ilgili hayal kuramıyor” eleştirilerinde bulundu. Bugün DEVA Partisi Türkiye siyasetine hangi mesajları verdi?

Yeneroğlu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımıcısı olarak “hukukun üstünlüğü” ilkesine dayalı bir dönemi hayata geçirmekte kararlı oldukları mesajını bugünkü kongreyle kamuoyuna yeniden verdiklerini söyledi. Yeneroğlu, “Türkiye’nin bir kere ciddi bir ümide ihtiyacı vardı. DEVA partisi de Türkiye’de doksan birinci parti olmak için yola çıkmadı. Türkiye’nin iktidarına alternatif olarak gerçekten 2021 yılı başlangıcında Türkiye’ye tekrar ümit yeşertmek üzere yola çıktı. Bugün de Türkiye’nin tüm renklerini parlatma azmine çabasına sahip olarak siyasette yol alıyoruz. Hamasetten uzak, popülizmden uzak bir siyaset anlayışını Türkiye’de tekrar egemen kılmak için, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye inanan insanlarla bir aradayız. Bunlarla birlikte de güçlü bir biçimde iktidara yürüyeceğiz” diye konuştu. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi kurucusu Ahmet Faruk Ünsal, aynı zamanda eski TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi ve eski Mazlumder Genel Başkanı. Kürt kökenli kimliğinin yanı sıra Türkiye’de insan hakları aktivisti kimliğiyle tanınmış Ünsal, Ali Babacan’ın bugünkü kongrede ve illerdeki konuşmalarında “eşit vatandaşlık” mesajına dikkat çekti. Ünsal, “DEVA Partisi kurulduğu günden itibaren temel haklar ve eşit vatandaşlık konusunu çok fazla gündeme getirmiş ve bu esasla örgütlenmiş bir siyasal harekettir. Bugün de Sayın Genel Başkan eşit vatandaşlık ve genel haklar konusunda kongrede yeniden ifade etti. Özellikle Kürt illerinde çok ciddi olarak partimize bir teveccüh gözüküyor. Bu da büyük bir beklentinin olduğunu gösteriyor. Eşit vatandaşlık vurgumuzun sanıyorum Kürt seçmen nazarında sanıyorum bir karşılığı oldu. Son günlerde kamuoyunda tartışılan ve çok rahatsızlık da duyulan konularda Türkiye’nin önünün açılmasının çok önemli bir anahtarı da uluslararası sözleşmelere Türkiye’nin uymasıdır. Bugünkü kongrede bu durum da açık bir şekilde ifade edildi” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen de, Türkiye’nin kadın haklarında gerileme sorunu bağlamında İstanbul Sözleşmesini sahiplendikleri mesajını verdi. Esen, “İstanbul Sözleşmesi'nin uluslararası belli kriterleri olan ve Türkiye’nin de uyması gereken önemli bir sözleşme olduğunu düşünüyoruz. Kadın hakları yanındayız, kadına karşı şiddetin tamamen karşısındayız. İstanbul Sözleşmesi’nde geçen maddelere uygun kurumların tesis edilmesi için yasalarda ve uygulayıcılarda bu konuya hassasiyet ve dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında bu bir hükümet iradesidir. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulamaya alınmasını temenni ediyoruz. Kalması için de elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı. DEVA Partisi TBMM’de grup kurabilir mi? TBMM’de AKP’li vekillerle birlikte mesai yürüten Mustafa Yeneroğlu, Ankara kulislerindeki bugünkü kongre sonrasında AKP’den DEVA Partisi’ne katılımlar olabileceği iddiasına destek vermedi. Yeneroğlu, “Hiçbir zaman herhangi bir milletvekili ile herhangi bir siyasetçi ile bize geçer misiniz diye en ufak bir görüşme ne ben ne genel başkanımız yaptı. Böyle bir usulümüz yok. Biz siyasette bu yaklaşımların ötesinde, siyaseti başka bir mecraya taşımak azmi ile yola çıktık. DEVA Partisi’nin kapısı açık zaten bizim kimseye özel olarak davet getirmemize gerek yok. Çünkü bizim davetimiz 84 milyon insan için geçerli” yanıtını verdi.

DEVA Partisi siyasette kadın ve gençlere nasıl yer vermeyi planlıyor? DEVA Partisi Genel Sekreteri Sadullah Ergin, parti tüzüğü uyarınca cinsiyet ve gençlik kotasına sahip olduklarına dikkat çekti. Ergin, “Dolayısıyla hem il başkanlıklarında hem ilçe başkanlıklarında hem de yönetim kurulu üyeliklerine oluşmasında bu kotalara dikkat etmeye çalışıyoruz. Ancak şu da bir gerçek Türkiye’de kadınların siyasete iştirakinde ciddi bir çekince var yani kadınlar siyasete girme noktasında çok istekli görünmüyorlar. Biz çok sayıda kadının siyasete taşımayı arz ediyoruz bunun için özel bir çabamız da var” açıklamasını yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen de, DEVA Partisi Başkanlık Kurulu’nda 7 kadın genel başkan yardımcısı ile kadın temsiliyetini hayata geçirmekte kararlı oldukları mesajını paylaştı. Bu arada DEVA Partisi’nin Kütahya, Niğde, Muş, Siirt ve Van il başkanlarının da kadın üyeler arasında belirlenmesiyle ilgili Esen, “Teşkilatlanma çalışmalarımızda da beş il başkanımızın dışında bizim çok önemli stratejik ilçelere de örneğin Tekirdağ’da Çorlu, Balıkesir’de Bandırma gibi ilçelerimize kadın ilçe başkanları atayarak bu vaadimizi Türkiye için gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.