HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEVA Parti'li Mustafa Yeneroğlu: Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır

DEVA Parti'li Mustafa Yeneroğlu: Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır

18.05.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hakkındaki iddialar nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, görevini bırakması gerektiğini söyledi.

DEVA Parti'li Mustafa Yeneroğlu: Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde bir suç örgütü liderinin iddialarının kamuoyunun gündeminde olduğunu belirterek, bu kişinin yakın bir geçmişe kadar iktidar ortakları lehine mitingler düzenlediğini öne sürdü.

Kirli bir yapının iç hesaplaşması sebebiyle korkunç iddiaların gündeme getirildiğini ifade eden Yeneroğlu, Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar karşısında İçişleri Bakanı Soylu'nun, görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını savundu.

Mustafa Yeneroğlu, "Süleyman Soylu derhal görevini bırakmak zorundadır. Anayasa üzerine yemin etmiş, hukukun üstünlüğüne sadık kalacağına yemin etmiş bir İçişleri Bakanı, ülkenin iç huzurunu sağlamakla görevli bir anlayışla bu görevi üstlenmek zorundadır." diye konuştu.

thumbs_b_c_4dc55f191edc6c72f1683153258a950f

İddiaların göz ardı edilemeyeceğini, göz ardı edenlerin de suç ortağı olarak tarihte yerini alacağını iddia eden Yeneroğlu, Devlet Denetleme Kurulu'nun da bu konuda görevlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İktidarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında sınıfta kaldığını savunan Yeneroğlu, sadece insanların evlere kapatılması ve iş yerlerinin kapalı tutulmasıyla salgının sonlanmayacağını dile getirdi.

Yeneroğlu, iktidarın hatalarından dolayı vatandaşa yeterli maddi desteğin de sağlanamadığını ifade etti.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Faciaya neden olacaklardı! Son anda yakalandılarFaciaya neden olacaklardı! Son anda yakalandılar
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

En Çok Okunan Haberler

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.