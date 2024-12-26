DEVA Partili 2 vekilin Saadet Partisi'ne geçeceği iddia edilmişti! Kaya'dan dikkat çeken açıklama: Olumlu bakıyoruz

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in Saadet Partisi'ne geçeceği iddia edilmişti.

DEVA PARTİLİ KAYA İDDİALAR İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen ve gündemi değerlendiren DEVA Partili Kaya, bir gazetecinin, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Ekmen ile Saadet Partisi'ne geçmek için TBMM Başkanlığına başvuruda bulunduklarına dair haberleri anımsatması üzerine konuya ilişki açıklamada bulundu.



Mehmet Emin Ekmen



"ANA PERSPEKTİFTE 3 LİDER MUTABIK KALDI"

Kaya, "Geçtiğimiz gün 3 parti lideri bir araya geldiler. Bu toplantıda 3 partinin TBMM'de ortak bir grup içerisinde milletvekillerinin faaliyetlerini sürdürmesi konusunda aralarında son derece verimli görüşmeler gerçekleşti. Ana perspektifte 3 lider mutabık kaldı. Şimdi bu sürecin teknik kısımlarının ilerletilmesi ve görüşmelerin nihayetlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Kısa süre içerisinde de bunların nihayetleneceği konusunda bir düşüncemiz var." dedi.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR YOLA İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin siyasi tarihi açısından bunun önemli bir adım olduğunu dile getiren Kaya, "Türkiye, iki kutuplu bir siyaset içine şu an sıkıştırılmış durumda. Türkiye'nin yeni bir nefes almaya, yeni bir yola ihtiyacı var." görüşlerini savundu.

"HENÜZ RESMİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİRMEDİK"

Kendisi ve Ekmen'in Saadet Partisi'ne geçişiyle ilgili resmi süreçlerin tamamlandığına yönelik haberleri düzeltmek istediğini belirten Kaya, "3 partinin Meclis'te ortak grup kurma noktasındaki çalışmaları kıymetli ama bu, bir süreç alacak. Bu süreç devam ederken, DEVA Partisi olarak, Saadet Partisi'nin grup fonksiyonunun ortadan kalkmamasını son derece önemsiyoruz. Geçiş sürecinde bu fonksiyonu devam ettirmesi açısından da bir katkı vermeye olumlu bakıyoruz ama henüz bir resmi işlem gerçekleştirmedik." diye konuştu.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır