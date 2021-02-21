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DEVA Partili Yıldırım, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edildi

21.02.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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DEVA Partili Yıldırım, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edildi

DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım'ı parti tüzüğüne aykırı söz ve eylemleri nedeniyle kesin ihraç istemiyle Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk etti.

Partiden yapılan açıklamada, Yıldırım'ın, 18 Şubat'ta Trabzon'da düzenlediği basın toplantısında, "partinin tüzel kişiliği ve organlarını, Genel Başkan Ali Babacan'ı doğrudan hedef aldığı, ağır suçlamalarda" bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Yıldırım'ın konuşmasında yer alan ifadelerin ve kullanılan üslubun, "Babacan ve parti tüzel kişiliğine iftira, karalama, tezyif, tahkir ve küçük düşürme mahiyeti taşıdığı" ifade edildi.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun, kullanılan ifadeler ve üslubun, parti tüzüğünün disiplin suçlarını düzenleyen 67. maddesindeki "kesin çıkarmayı gerektiren" fiiller arasında yer aldığı sonucuna ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bu çerçevede, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, parti tüzüğümüze aykırı söz ve eylemleri sebebiyle, Musa Malik Yıldırım'ın tedbirli olarak kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevki kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

DEVA Partili Musa Malik Yıldırım, "Sayın Genel Başkan’ın HDP heyeti ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edilemez. Bugün HDP’nin bile hatta terör örgütü PKK’nın bile dile getirmediği Anayasa’nın ilk dört maddesi zemin ve şartlar oluşursa tartışılabileceğini söylemek, ileride nasıl bir projenin hayata geçirilmek istendiğinin kanıtıdır. Buradan sesleniyorum, ilk 4 maddenin neyinden rahatsızsınız veya tartışılmasından memnun olacaksınız" demişti.

Yıldırım ayrıca, "DEVA Partisi’nde demokrasinin işletilmediği ve kuruluş ilkelerinden uzaklaşıldığı için Genel Başkan Ali Babacan ile Genel Merkez Heyetini 3 kez uyardım." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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