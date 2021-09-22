DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi’nde yer alan alt katında bir işyeri, üst katında Deva Partisi İlçe Teşkilatı’nın bulunduğu binaya 21 Eylül 2021 Salı günü gece saatlerinde gerçekleştirilen silahla ateş edilmesi olayının failleri olduğu değerlendirilen T.T ve D.K adlı şüpheli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır.

SABIKALARI KABARIK ÇIKTI

Şüpheli T.T’nin 39 ayrı suçtan, şüpheli D.K’nın da 5 ayrı suçtan kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."



