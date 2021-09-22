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DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı

22.09.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı Binası'na dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şüpheli T.T’nin 39 ayrı suçtan, şüpheli D.K’nın da 5 ayrı suçtan kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi’nde yer alan alt katında bir işyeri, üst katında Deva Partisi İlçe Teşkilatı’nın bulunduğu binaya 21 Eylül 2021 Salı günü gece saatlerinde gerçekleştirilen silahla ateş edilmesi olayının failleri olduğu değerlendirilen T.T ve D.K adlı şüpheli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır.

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Şüpheli T.T’nin 39 ayrı suçtan, şüpheli D.K’nın da 5 ayrı suçtan kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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