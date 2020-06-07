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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'den 'HDP ile ittifak' sorusuna yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2020 17:35 | Son Güncelleme

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, bir basın mensubunun "Seçim olursa nerede olursunuz? HDP'nin olduğu bir ittifakta yer alır mısınız?" sorusu üzerine, "Demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz, görüşme de yapabiliriz ama seçimler için söylüyorsanız bu ittifakı milletimizle yapacağız." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'den 'HDP ile ittifak' sorusuna yanıt

Şahin, parti gönüllüleriyle bir araya geldiği Çorum'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Libya'daki resmi hükümete sağladığı desteği değerlendirdi.

Dış siyasette uluslararası hukuktan meşruiyetini alan meşru hükümetlerin yanında olunması gerektiğini belirten İdris Şahin, Türk hükümetinin Libya'da bunu gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

"Hükümetin Libya ile ilgili tutumunu son derece olumlu buluyoruz." diyen Şahin, "Libya'nın resmi temsilcisi olarak kabul edilen güçle iş birliği yapması, Libya halkının arzuladığı huzur ve mutluluğu kazandırmak adına atılacak her türlü adımda yanında olunmasını son derece doğal buluyoruz, haklı ve gerçekçi buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'HDP İLE İTTİFAK' SORUSU

İdris Şahin, bir gazetecinin, "Seçim olursa nerede olursunuz? Örneğin HDP'nin olduğu bir ittifakta yer alır mısınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Kamuoyunun en fazla sormak istediği hadise, 'Efendim HDP ile olur musunuz?' Dünyanın merkezi Çorum'dan ifade ediyorum; Parlamentoya resmi yollardan seçilmiş olan kimseyi ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dili DEVA Partisi temsilci ve yöneticileri olarak bizler asla kullanmayacağız. Eğer bir engel varsa, suça karıştığı iddia ediliyorsa bu partiyi seçime sokmazsınız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açar davasını, Anayasa Mahkemesi de bu partiyi kapatır. Seçime girmiş, devletin resmi mercilerinden seçim yeterliliğini almış ve parlamentoya temsilci göndermişse, artık millet iradesini yok sayamazsınız. DEVA hareketi için olmazsa olmaz, millet iradesinin dokunulmazlığıdır. Millet iradesine dokunan her eli kırmaya ant içerek yola çıktık. Dolayısıyla demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz, görüşme de yapabiliriz ama seçimler için söylüyorsanız bu ittifakı milletimizle yapacağız."

Şahin, 81 ilde 2 ay içinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayıp, eylül ayında büyük kongreyi yaparak seçime tek başına girecek yapıyı oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. (AA)

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