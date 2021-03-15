HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu

15.03.2021 12:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, partisinin kuruluş aşamasında fikri katkıları olduğunu ve açık destek verdiğini söyledi. Parti kurulduktan sonra Abdullah Gül'le iki kez görüştüğünü ifade eden Babacan, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugünden bir şey söylemenin doğru olmayacağını, seçim kararı alındığı zaman bu konuların konuşulması gerektiğini belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bağlar ilçe kongresine katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Babacan, bir gazetecinin "Abdullah Gül ismi partinizin kuruluş aşamasında partinizle çok anılıyordu, kendisiyle görüşüyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin partinizin cumhurbaşkanı adayı olma olasılığı var mı?" sorusunu yanıtladı. Abdullah Gül'ün partisinin kuruluş aşamasında fikri katkıları olduğunu ve açık destek verdiğini açıklayan Babacan, şunları söyledi:

"Partimizin kuruluş aşamasında Sayın Gül'ün fikri katkıları oldu, açık desteği oldu ve biz bundan çok mutlu olduk. Ama partimiz kurulduktan sonra kendi karar mekanizmalarını oluşturdu, kendi yapılarını oluşturdu ve tamamen kayıt içi çalışan, gerçek neyse görüntüsü de öyle olan bir siyasi parti olarak şu an yolumuza devam ediyoruz. Sayın Gül'le, partimiz kurulduktan sonra iki defa bir araya geldik ama aile görüşmesi ve ev ziyareti şeklinde. Diğer konular, yani hem ittifak meselesi hem cumhurbaşkanlığı adaylıklarıyla ilgili konular bizim gündemimizde yok. Bu konuları hiç konuşmuyoruz, seçim kararı alınana kadar da hiç konuşmayacağız. Çünkü o günkü şartlar neyi gerektirir, o günkü şartlar neyi getirir, bugünden bir şey söylememiz doğru olmaz. Prensipte de doğru olmaz, işin uygulamasında da doğru olmaz. Biz bu iki konuyu, yani ittifaklar konusunu ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu hiç konuşmuyoruz, seçim kararı alınana kadar da hiç konuşmayacağız."

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de bozuk yol tepkisiKılıçdaroğlu'na İzmir'de bozuk yol tepkisi
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız

Kılıçdaroğlu'na İzmir esnafından bozuk yol tepkisi

Kılıçdaroğlu'na İzmir'de bozuk yol tepkisi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'Mısır' açıklaması

Mısır'la yapılan temasla ilgili flaş açıklama

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Son Dakika: Bakan Gül'den Sasunyan'nın tahliyesine tepki! ABD Adalet Bakanı'na mektup gönderdi

Bakan Gül'den Sasunyan'nın tahliyesine tepki!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e destek telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e destek telefonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.