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Deva Partisi il başkanı canlı yayında küfür etti

31.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Deva Partisi il başkanı canlı yayında küfür etti

Deva Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş’in, yerel bir televizyonda canlı yayının başladığını fark etmeyerek küfür ettiği anlar yayına yansıdı. Keleş, yayın sonrası konuyla ilgili açıklamada bulunarak kamuoyu ve yayıncı kuruluştan özür diledi.

Deva Partisi İl Başkanı Fatih Keleş, kentte yayın yapan Kanal Z'de Murat Altay'ın sunduğu Zonguldak'ın Nabzı programına katıldı. Canlı yayının başladığını fark etmeyen Keleş'in, "Erhan Çakmak’ı da şey yapacaksın. Üçü de a… s... Zonguldak’ın” şeklinde küfürlü sözleri yayına yansıdı. Program sunucusu Altay, giriş anonsu yapmaya hazırlandığı sırada yayına yansıyan sözleri duyunca şaşkınlık yaşadı. İl başkanı Keleş'in kastettiği Erhan Çakmak'ın ise aynı medya organına ait gazetede köşe yazarlığı yaptığı öğrenildi.

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ÖZÜR DİLEDİ

DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş, yayın sonrası konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kamuoyu ve yayıncı kuruluştan özür dileyen Keleş, "30 Ocak tarihinde katılmış olduğum Murat Altay’la Zongudak’ın Nabzı Programında yaşanan talihsiz olayın üzüntüsü içerisindeyim. Murat beyle yaptığımız sohbetin devamı sırasında hiçbir kişi veya kurumu hedef almadan espri şeklinde sarf ettiğim sözlerim canlı yayına yansımış ve farklı yorumlara neden olmuştur. Üzgün olduğumun bilinmesini ister ve bu sebepten dolayı bütün samimiyetim ve içtenliğimle kamuoyundan, yayıncı kuruluştan ve Zonguldaklı hemşehrilerimizden özür dilerim" dedi.

DHA

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