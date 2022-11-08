DEVA Partisi ilçe binasına molotof kokteylli saldırı! Ali Babacan'dan sert tepki geldi

DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, ilçe binasına yönelik saldırının fotoğraflarını paylaştı. Ülsen'in paylaştığı fotoğraflarda binanın camlarının kırıldığı görüldü.

"FAİLLERİ BİR AN ÖNCE ORTAYA ÇIKARILMALI"

Ülsen, saldırıyı şu sözlerle duyurdu:

"Dün gece kimliği belirsiz kişilerce Lice ilçe binamıza molotoflu bir saldırı gerçekleşmiş, çevrede bulunan vatandaşlarımızın müdahalesi ile

yangın büyümeden söndürülmüştür.

İlçe binamıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Yapılan saldırının failleri bir an önce ortaya çıkarılmalıdır."

BABACAN: ŞİDDETLE KINIYORUM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepkisin şu sözlerle dile getirdi:

"Diyarbakır Lice İlçe Başkanlığımıza yapılan molotoflu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Diyarbakırlı gönüldaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız."

