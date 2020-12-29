HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. DEVA Partisi Kongresi'nde konuşan Ali Babacan'ın gözleri doldu

DEVA Partisi Kongresi'nde konuşan Ali Babacan'ın gözleri doldu

29.12.2020 11:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
DEVA Partisi Kongresi'nde konuşan Ali Babacan'ın gözleri doldu

Partisinin 1. Olağan Kongresi'nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi.

Ali Babacan'ın liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi), 1. Olağan Kongresi'ni düzenliyor. Pandemi koşulları nedeniyle sadece parti yöneticileri ve delegelerin katıldığı kongrede Genel Başkan Ali Babacan konuşma yapıyor.

GÖZLERİ DOLDU, SESİ TİTREDİ

Kürsüye alkışlarla gelen Babacan'ın konuşmasının başında gözlerinin dolması ve sesinin titremesi dikkat çekti.

Türkiye'nin 2000'li yılların başında karanlık bir dönemden geçtiğini belirten Babacan, kız kardeşinin yaşadıklarını anlatırken gözleri doldu.

BABACAN: HİÇ UTANMADAN YAPTILAR BUNU

"Ben kendi ailemde o günlerin ızdırabını yaşadım. Benim kız kardeşim 28 Şubat'ın ağır ikliminde ODTÜ'de okuyordu. Okuldan 3 defa uzaklaştırma cezası aldı. 3 defa. Başındaki örtü yüzünden. Üstelik düzenledikleri tutanağa 'ders araç ve gereçlere zarar vermek' yazıldı. Hiç utanmadan yaptılar bunu." ifadelerini kullanan Babacan'ın sesinin titrediği görüldü.

Partililerin alkışlarla destek verdiği Babacan, konuşmasına su içtikten sonra devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Bakan Akar'dan flaş Hafter açıklamasıBakan Akar'dan flaş Hafter açıklaması
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı'nın otomobiline ateş açıldı

İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı'nın otomobiline ateş açıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Akar'dan flaş Hafter açıklaması

Bakan Akar'dan flaş Hafter açıklaması

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobilin pilleri için müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobilin pilleri için müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.