DEVA Partisi Kongresi'nde konuşan Ali Babacan'ın gözleri doldu

Ali Babacan'ın liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi), 1. Olağan Kongresi'ni düzenliyor. Pandemi koşulları nedeniyle sadece parti yöneticileri ve delegelerin katıldığı kongrede Genel Başkan Ali Babacan konuşma yapıyor.

GÖZLERİ DOLDU, SESİ TİTREDİ

Kürsüye alkışlarla gelen Babacan'ın konuşmasının başında gözlerinin dolması ve sesinin titremesi dikkat çekti.

Türkiye'nin 2000'li yılların başında karanlık bir dönemden geçtiğini belirten Babacan, kız kardeşinin yaşadıklarını anlatırken gözleri doldu.

BABACAN: HİÇ UTANMADAN YAPTILAR BUNU

"Ben kendi ailemde o günlerin ızdırabını yaşadım. Benim kız kardeşim 28 Şubat'ın ağır ikliminde ODTÜ'de okuyordu. Okuldan 3 defa uzaklaştırma cezası aldı. 3 defa. Başındaki örtü yüzünden. Üstelik düzenledikleri tutanağa 'ders araç ve gereçlere zarar vermek' yazıldı. Hiç utanmadan yaptılar bunu." ifadelerini kullanan Babacan'ın sesinin titrediği görüldü.

Partililerin alkışlarla destek verdiği Babacan, konuşmasına su içtikten sonra devam etti.

