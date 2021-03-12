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DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

12.03.2021 23:11 | Son Güncelleme:
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DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

Amasya’da DEVA Partisi’nin Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımıyla düzenlenen il kongresinde görevliler ve gazeteciler arasında gerginlik yaşandı.

Ali Babacan’ın kürsüye gelmesi üzerine çekim yapmaya başlayan gazeteciler kendilerini yönlendirmeye çalışan bir görevlinin “Kenardan çekin” demesine tepki gösterdi.

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BABACAN DEVREYE GİRDİ

Görevliler ve gazeteciler arasında yaşanan tartışmayı görmesi üzerine “Hayırdır arkadaşlar. Her şey yolunda mı?” diye seslenen Babacan’a kadın gazeteciler “Çekmemize izin verilmiyor” cevabını verdi. Babacan, “Öyle bir şey yok. Herkes serbest. Çekim serbest, kayıt serbest” diye konuştu.

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Kongrenin yapıldığı salondan dışarı çıkan gazeteciler, parti yöneticilerinin araya girmesi üzerine daha sonra programı takip etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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