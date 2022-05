DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, son dakika haberleri sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 9 Mart 2020'de Genel Başkanı Ali Babacan liderliğinde kurulmuştu. Peki DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan kimdir? Metin Gürcan nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

DEVA PARTİ KURUCU ÜYESİ METİN GÜRCAN KİMDİR?

Metin Gürcan 1976 yılında Bilecik'in Bozöyük ilçesinde dünyaya geldi.

1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak mezun oldu.

Metin Gürcan'ın Oxford Universitesinden Prof. Robert Johnson ile beraber editörlüğünü üstlendiği The Gallipoli Campaign: The Turkish Perspective (Çanakkale Savaşı: Türk Perspektifi)" adlı İngilizce kitabı Nisan 2016'da basılmıştır. Yine 'What went wrong in Afghanistan?: Understanding Counterinsurgency in Tribalized, Rural, Muslim Environments (Afganistan'da Ne yanlış Gitti? Aşiret Yapılı Kırsal Müslüman Bölgelerde Ayaklanmaya Karşı Koymayı Anlamak)" adlı İngilizce kitabı Mayıs 2016'da basılmıştır.

Metin Gürcan DEVA Partisi Kurucu Üyesidir.