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DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Bütçe göstermelik bir mesele haline geldi

08.12.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de 2022 yılı bütçe tartışmalarının sürdüğü bir dönemde olduklarını belirterek, "Partili, taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi ile bütçe neredeyse göstermelik bir mesele haline geldi" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Bütçe göstermelik bir mesele haline geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Babacan, "Meclis'te 2022 yılı bütçe tartışmalarının sürdüğü bir dönemdeyiz. Partili, taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi ile biliyorsunuz, bütçe neredeyse göstermelik bir mesele haline geldi. Bütçenin Meclis'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından sunulması, demokratik ilkelere uygun değildir. Halkın bütçesini, yani vergilerimizin nasıl harcanacağını, milletimiz tarafından seçilmeyen, atanmış bir kişinin sunması, halka hesap verme sorumluluğu olmayan bir kişinin sunması, demokrasinin temel ilkelerine aykırıdır. Bu durum, taraflı cumhurbaşkanlığı yönetiminin çarpıklığının önemli göstergelerinden biridir. 2 senedir bu uygulamayı görüyoruz; ama alışmayacağız buna, her seferinde itirazımızı dillendireceğiz. Bütçenin iki önemli amacı vardır: Birincisi, ekonomi politikalarına duyulan güveni arttırarak makroekonomik istikrarı sağlamaya çalışmak. İkincisi ise, ülkenin kaynaklarını doğru ve ihtiyaç duyulan alanlara ayırarak, ülkenin kalkınmasına, yoksulluğun giderilmesine ve gelir dağılımının iyileştirilmesine katkıda bulunmak. 2022 bütçesinde bunların ikisi de yok. Bütçenin dayandığı varsayımlar, daha Meclis'e sunulmadan hükümsüz hale geldi" dedi.

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"BU İKTİDARA VEDA EDECEĞİZ"

Babacan, her alanda eylem planı hazırladıklarını, iktidara geldikleri takdirde Türkiye'yi refaha kavuşturacaklarını söyledi.

Babacan, "Türkiye tarihinde ilk kez bir siyasi parti, henüz muhalefetteyken tüm eylem planlarının sözünü veriyor. Evet, biz söz veriyoruz. Çünkü, o sözü yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz ve ne yapacağımızı çok çok iyi biliyoruz. İktidara geldiğimiz anda ne yapacağımızı şimdiden taahhüt edecek kadar kendimize güveniyoruz. Hiç endişeniz ve kuşkunuz olmasın. Bu iktidarın büyüklü küçüklü ortaklarına veda edeceğiz" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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