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DEVA Partisi'nin kararı sonrası 'altılı masa' iddialarına partiden yanıt geldi! Ali Babacan aday olacak mı?

27.04.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın ortaklarından DEVA Partisi, flaş bir kararla seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla gireceğini açıkladı. Kararı partinin genel başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından duyurdu. Parti sözcüsü ve genel başkan yardımcısı İdris Şahin de DEVA Partisi'nin seçim kararına ilişkin açıklama yaptı.

DEVA Partisi'nin kararı sonrası 'altılı masa' iddialarına partiden yanıt geldi! Ali Babacan aday olacak mı?

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan kritik seçim kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Parti önümüzdeki seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceği bilgisini paylaştı. Kararın duyurulmasının hemen ardından 'Altılı masa dağılıyor' iddiaları öne sürülürken DEVA Partisi yetkililerinden iddiaya yanıt geldi. Partinin genel başkan yardımcıları İdris Şahin ve Mehmet Emin Ekmen, alınan kararla altılı masaya ters düşmediklerini vurguladı.

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin kararını şu şekilde duyurdu:

"Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun."

"BÜTÜN SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, kararla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Altılı masa sinerjisi dışında bir hareket asla değildir. Altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız. Seçim bölgelerinin tamamında kendi ismimizle seçime gireceğiz. Bu kararın ortak adaya destekle alakası yok, farklı anlam çıkartılmasın."

Gazeteci Nevşin Mengü'ye konuşan İdris Şahin ayrıca DEVA partisinin 6'lı ittifaktan ayrılmadığını belirtti. Şahin ortak cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini, ancak parlamento seçimlerine kendi parti logosu ve ismiyle gireceklerine değinerek CHP veya başka bir parti listesinden seçime girmemek yönünde karar aldıklarını ifade etti.

"MUTABAKATIMIZA BAĞLIYIZ"

Partinin genel başkan yardımcılarından Mehmet Emin Ekmen de kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle değerlendirdi:

"Logomuzun pusulada yer alması esastır. İttifak veya işbirliği alternatiflerine açığız. 6’lı masadaki mutabakatımıza bağlıyız."

SON DAKİKA: Ali Babacan duyurdu! DEVA Partisi seçimlere kendi adıyla girecek...SON DAKİKA: Ali Babacan duyurdu! DEVA Partisi seçimlere kendi adıyla girecek...
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