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DEVA Soylu’ya üç Suriyeli gencin ölümünü sordu

23.12.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi'nden Yeneroğlu, İzmir’de üç Suriyeli gencin öldürülmesi olayıyla ilgili iddiaları meclis gündemine taşıdı.

DEVA Soylu’ya üç Suriyeli gencin ölümünü sordu

Yeneroğlu, soru önergesinde olayla ilgili etkin soruşturma yürütülmediğine dikkat çekti.DEVA Partisi İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kasım 2021’de İzmir’de üç Suriyeli gencin yakılarak öldürülmesi olayını ve sonrasında yaşananların soruşturulup, soruşturulmadığını TBMM gündemine taşıdı. Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesinde üç Suriyeli genci yakarak öldüren katil zanlısının 2 Türk vatandaşını daha öldürdükten sonra tutuklandığı iddiasına açıklık getirilmesini, katil zanlısının Suriyelileri öldürdüğünü itiraf ettiğine ilişkin iddiaların da aydınlatılmasını istedi.

Yeneroğlu, soru önergesinde "Üç Suriyeli'nin öldürülmesinin bir cinayet olarak soruşturulmadığı süreçte katil zanlısının 2 Türk vatandaşını da bıçaklayarak öldürdüğü ancak bu olay üzerine soruşturma başlatıldığı ve zanlının tutuklandığı iddia edilmektedir" dedi. Yeneroğlu, Suriyeli gençlerin öldürülmesiyle ilgili birçok iddia olduğunu hatırlatırken, gençlerin öldürülmesinden önce emniyete "Orası yanacak, o Suriyeliler bugün ölecek" duyumunun iletilmesi üzerine şüphelinin teknik takibe alındığı iddiasının doğru olup olmadığının kamuoyuna açıklanması gerektiğine dikkat çekti.

Yeneroğlu, "Teknik takip varsa, olay neden engellenmemiştir. Emniyete bu durum iletilmesine rağmen, eğer teknik takip uygulanmamışsa neden ivedi bir şekilde gerekli önleyici tedbirler alınmamıştır" diye sordu.

Suriyeli gençlerin ailelerinin karakola çağrıldığı ve susmaları için uyarıldıkları iddialarına da dikkat çeken Yeneroğlu, Suriyeli gençlerin ölümüyle ilgili neden etkin bir soruşturma yürütülmediğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasını istedi. Dahası, olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığının bilinmediğini de gündeme taşıyan Yeneroğlu, soruşturma başlatılmışsa suçun ırkçı saikle işlendiğine ilişkin verilerin dikkate alınıp alınmadığının da açıklanması gerektiğine dikkat çekti.

16 Kasım 2021’de İzmir Güzelbahçe'de üç Suriyeli gencin kaldıkları odaya benzin dökülerek öldürülmesiyle ilgili bir başka soru önergesi de HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu verdi. Ancak İçişleri Bakanlığı’ndan o soru önergesine yanıt gelmedi.

İHD'den tepki

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Güzelbahçe'de üç Suriyeli gencin yakıldığı duyumunun ardından mülteci dernekleri ve insan hakları örgütleriyle birlikte bir araştırma yapıldığını açıklamıştı. İHD Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olay 16 Kasım'da gerçekleşmiş. Üç Suriye uyruklu mültecinin üzerlerine benzin dökülerek, yanarak yaşamlarını yitirdikleri bilgisi edinilmiştir. Aynı şahsın olay günü iki kişiyi daha bıçakladığı bilgisi de bulunmaktadır. Yaşamını yitiren mültecilerin ailelerinin karakola çağrıldığı ve susmaları için uyarıldıkları bilgileri de yer almaktadır. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi olarak sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz" ifadesine yer vermişti.

DW / HK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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