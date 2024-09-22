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  4. DEVA ve Gelecek partileri birleşiyor! Ayrıntılar ortaya çıktı, Mansur Yavaş iddiası

DEVA ve Gelecek partileri birleşiyor! Ayrıntılar ortaya çıktı, Mansur Yavaş iddiası

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.09.2024 16:21
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Gelecek Partisi ve DEVA Partisi birleşme kararı aldı. Genel başkanlar Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu arasında görüşmeler devam ederken ayrıntılar da ortaya çıktı. Partilerin DEVA çatısı altında birleşeceği ve genel başkanın Ali Babacan olacağı aktarıldı. İki partinin de muhalefetin ortak aday olarak Mansur Yavaş'ı çıkarması durumunda destekleyeceği iddia edildi.

Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi birleşme kararı almıştı. İki parti lideri geçen hafta bir araya gelirken, yarın birleşme için bir kez daha görüşmeleri bekleniyor.

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Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın haberine göre iki partinin DEVA Partisi çatısı altında birleşeceği ve Ali Babacan’ın partinin genel başkanı olacağı aktarıldı. Davutoğlu'nun ise onursal genel başkan olacağı gelen bilgiler arasında.

SAADET'TEN AÇIKLAMA

Gelecek Partisi ile grubu bulunan Saadet Partisi ise birleşme kararını birleşme ardından verecek.

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ORTAK ADAYDA MANSUR YAVAŞ ÖNE ÇIKTI

İki partinin, muhalefetin çıkaracağı ortak bir adaya sıcak bakacağı, bu ismin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ahmet Davutoğlu Ali Babacan Gelecek Partisi Gelecek Partisi DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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