DEVA ve Gelecek partileri birleşiyor! Ayrıntılar ortaya çıktı, Mansur Yavaş iddiası

Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi birleşme kararı almıştı. İki parti lideri geçen hafta bir araya gelirken, yarın birleşme için bir kez daha görüşmeleri bekleniyor.

Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın haberine göre iki partinin DEVA Partisi çatısı altında birleşeceği ve Ali Babacan’ın partinin genel başkanı olacağı aktarıldı. Davutoğlu'nun ise onursal genel başkan olacağı gelen bilgiler arasında.

SAADET'TEN AÇIKLAMA

Gelecek Partisi ile grubu bulunan Saadet Partisi ise birleşme kararını birleşme ardından verecek.

ORTAK ADAYDA MANSUR YAVAŞ ÖNE ÇIKTI

İki partinin, muhalefetin çıkaracağı ortak bir adaya sıcak bakacağı, bu ismin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu iddia edildi.