DEVA ve Gelecek Partisi üyeleri birbirine girdi! Ortalığı karıştıran sözler: 'Sizi adam yerine koyup...'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'ttifak' çıklaması DEVA ve Gelecek Partisi üyelerini birbirine düşürdü. Babacan'ın, "Sayın Ahmet Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" şeklindeki sözleri Gelecek Partisi'nin tepkisine neden oldu.

'SİZİ ADAM YERİNE KOYUP...'

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirerek, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi.

'BU DİL VE ÜSLUP SAKINCALI'

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Tunahan Elmas, Abdülkadir Baykay'ı eleştirdi ve "Siz gelecek partisinin kurucusunuz. Ali bey ve Ahmet hoca eski dost ve yıllarca beraber siyaset yaptı. Bugün, 6'lı masada iki parti de ülkenin geleceğine yönelik katkı sunuyor. Bu dil ve üslup oldukça sakıncalı. Hem partiler arası diyalog için, hem memleket için. Ayıp ediyorsunuz" iddiasında bulundu.

"BU YAZIYI SİLECEKSİNİZ"

Deva Partili Ahmet Rose de, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay'ın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" ifadelerini eleştirdi. Ahmet Rose; "Abdülkadir Bey terbiyenizi takının. Adam yerine koymak falan nasıl kelimeler. İttifak yapmadık diye düşman mı olduk birbirimize? Bu yazıyı sileceksiniz" dedi.

'YÜZDE 1 OY ALIRIM DEVA İLE YAN YANA GELMEM'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirdi ve "Tamamiyle şahsi fikrimdir. Tek başıma kalırım, yüzde 1 oy alırım yine de DEVA ile yan yana gelmem. 2 temel sebebi var. Muhafazakarlığın tanımını bilmiyorlar. Liberal olmak ile elitizm ve üstenciliği karıştırıyorlar" dedi.

