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Devamsızlığı futbolla bitirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Hacı Ahmet Azman İmamhatip Ortaokulu, okula çeşitli nedenlerle gelmeyen, derslerine ilgi göstermeyen çocukları tekrar kazanmak için futbol kursu açtı.

Devamsızlığı futbolla bitirdiler

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Hacı Ahmet Azman İmamhatip Ortaokulu, okula çeşitli nedenlerle gelmeyen, derslerine ilgi göstermeyen çocukları tekrar kazanmak için futbol kursu açtı. Antrenör Mümin Karlıdağ’la birlikte antrenmanlarına katılmaya başlayan öğrenciler, birer birer okuluna dönmeye başlarken, öğrencilerin derslerine olan ilgisi de arttı.
Lüleburgaz’ın Roman mahallesinde bulunan Hacı Ahmet Azman İmamhatip Ortaokulu, çeşitli sebeplerle okula gelmek istemeyen, derslere katılmayan çocukları tekrar eğitime kazandırmak için futbol kursu açtı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan’ın da desteklediği proje kapsamında öğrencilerin spor aracılığıyla okula olan aidiyet duygusunun artırılması hedefleniyor.

Derslerden sonra antrenman
Öğrencileri profesyonel bir şekilde spora kazandırmak isteyen okul yönetimi bu kapsamda Lüleburgazlı antrenör Mümin Karlıdağ’dan yardım istedi. Bunun üzerine Karlıdağ, Halk Eğitim Merkezi’nin de desteğiyle okula antrenör olarak görevlendirildi. Karlıdağ hafta içleri okuldan sonra belli saatler arasında çocuklara antrenman yaptırmaya başladı. Okulun bastırdığı kırmızı beyaz formaları giyen çocuklar, hem futbola hem de eğitime kazandırılmaya başlandı.

Devamsızlık azaldı
Okul müdürü Vildan Dağtaş, okula olan sevginin artması için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyerek, açtıkları kurs sayesinde devamsızlığın önüne geçmeye başladıklarını söyledi. Futbol kursu sayesinde öğrencilerin birer birer okula devam etmeye başladığının altını çizen Dağtaş, "Bunun ilk adımı sosyal ve sportif faaliyetler. Bunun için de futbol kursu açmak istedik. Halk Eğitim Merkezi sayesinde de bu adımı attık. Daha ilk başlardan itibaren olumlu olduğunu gördük. Devamsızlık ne yazık ki mahallemizin yapısı itibariyle çok yaygın. Bu devamsızlığı bu sayede önlemeyi de amaçladık. Devamsızlığımızı bir nebze de olsa önledik" diye konuştu.

Okul forması bastırdılar
Dağtaş, çocukları eğitime kazandırmanın yolunun sportif ve sosyal faaliyetlerden geçtiğini söyleyerek, "Diğer okulların öğrencileri, komşuların çocukları bu faaliyetleri görme imkanına sahip oldular. Bu faaliyetleri gördüklerinde okulumuza gelecek yıl için talebin de olduğunu gördük. Bu fikir öğrencilerimizin okula olan bağlılığını artırmak için çıktı. Öğrencilerimizin okulu sevmesini istiyoruz. Hatta biz kursu açmadan önce formalarımızı bastırdık. İlk adımı forma bastırarak onları heveslendirerek yaptık" dedi.

Ders başarısı kriter
Mümin Karlıdağ da derslerinde başarılı olmayan, okula devam etmeyen çocukları kadroya almayacağını söyleyerek, "Öğrendiğimiz taktik ve koordinasyonları eğlenceli hale getirdik. Bu haftadan sonra hazırlık maçlarına geçeceğiz. Şu an yoğun bir çalışmadan geçiyoruz. Artık diğer değerlendirmeleri de ileride göreceğiz. Her antrenman bittiğinde çocuklara derslerini aksatıp aksatmadığını, öğretmenlerine olan davranışlarını soruyorum. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizden de sürekli çocuklarla ilgili geri bildirimler alıyorum. Antrenman sahasında saygısızlık, kötü söz söylemek yasak. Bunu kaldırdık. Bunları müdürümüz ve müdür yardımcımızla başardık" diye konuştu.

Devamsızlığı futbolla bitirdiler

Devamsızlığı futbolla bitirdiler

Devamsızlığı futbolla bitirdiler

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