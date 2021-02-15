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Devasa bataryasıyla dikkat çeken Samsung Galaxy F62 tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri

15.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Devasa bataryasıyla dikkat çeken Samsung Galaxy F62 tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri

Samsung Galaxy F62'yi ortaya çıkan ekran görüntülerinin ardından resmen duyurdu. Galaxy F ailesine eklenen ikinci model olan Galaxy F62'nin özellikleri arasında ise oldukça büyük bir batarya var. Asıl dikkati çeken nokta ise Galaxy F62'nin fiyatı.

Samsung Galaxy F62, aslında ilk kez karşılaştığımız bir telefon değil. Zira geçtiğimiz hafta, Hindistan'daki bir e-ticaret sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla birlikte telefon resmileşmişti. Ancak fiyatı ve özellikleri gibi bilinmeyen birkaç noktası vardı. Samsung, yaptığı resmi duyuru ile birlikte bilinmeyen noktaları da netleştirdi.

SAMSUNG GALAXY F62 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Galaxy F62'nin özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Telefonun ekranı tıpkı Galaxy S21 ailesi gibi nokta çentikli bir yapıya sahip. Çentikte telefonun 32 MP çözünürlük sunan ön kamerası bulunuyor. Galaxy F62 Exynos 9825 işlemcisinden güç alırken, bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Büyük ekranlı bu telefonda tam 7.000 mAh değerinde, akıllı telefon sektöründe eşine pek de rastlamadığımız bir batarya yer alıyor. Ancak Samsung burada 25W'lık bir hızlı şarj desteğinin bulunduğunu belirtelim. 7.000 mAh değerindeki pilin tam doluma ulaşması ne kadar sürecek bunu incelemelerde göreceğiz.

Samsung Galaxy F62 özellikleri

Galaxy F62'nin kamera kurulumunda dört adet kamera var. Bu kameralar 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik kamera ve 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzüne sahip olan telefon 4K video da çekebiliyor.

Samsung Galaxy F62 kamera

SAMSUNG GALAXY F62'NİN FİYATI

Galaxy F62'nin fiyatı yaklaşık 330 dolardan başlıyor. Tabii bu fiyat 6 GB RAM'e sahip model için geçerli. 8 GB RAM'li model ise yaklaşık 360 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.

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