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Devasa göğüsleri onu yatalak etti! ''Onların büyüklüğü hayatımı küçültüyor''

07.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslerinden kaynaklanan sırt ağrıları nedeniyle bazen yatalak hale geldiğini anlatan 24 yaşındaki Araba Banson, yıllardır çektiği çilenin detaylarını anlattı. Uzun zamandır devlet hastaneleri tarafından meme küçültme ameliyatı için reddedilen genç kadın şimdi bağış toplayarak özel ameliyat olabilmek için hazırlanıyor.

Devasa göğüsleri onu yatalak etti! ''Onların büyüklüğü hayatımı küçültüyor''

24 yaşındaki Araba Banson, 19 yaşından bu yana göğüsleri sebebiyle yaşadığı zorlukları anlattı. 34K bedeninde göğüsleri olan genç kadın, nefessiz kalma, yatalak hale gelme şikayetleri nedeniyle meme küçültme ameliyatı için hastanelere başvurduğunu ancak her seferinde reddedildiğini söyledi. Banson, şimdi özel ameliyat için 15.000 sterlin bağış topladığını söyledi.

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SADECE GECELERİ RAHAT EDİYOR

göğüs1

Sanat galerisi küratörü olan Araba Banson, büyümesi durmayan göğüsleri nedeniyle sürekli olarak bir şeyleri devirdiğini, ağır göğüslerinin onu zaman zaman yatalak hale getirdiğini ve nefes almakta zorlandığını söyledi. Büyüyen göğüslerine uyum sağlaması için her iki ayda bir özel ve sağlam sütyenlere 120 sterlin vermek zorunda kalan genç kadın, sadece geceleri uzanıp onları yanına yerleştirdiğinde rahat bir nefes aldığını anlattı.

BİRDEN BAŞLADI

meme

19 yaşına kadar sutyen takmayan Araba, göğüslerinin birden büyümeye başladığını söyledi. İlk sütyeninin neredeyse en büyük boyutlardan biri olan D beden olduğunu söyleyen genç kadın, ağrılı kızarıklıklar ve lekeler yaşadığını anlattı.

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VAZGEÇMİŞTİ

Herhangi bir ameliyat olmadan önce kilo vermesini söyleyen doktorlar tarafından defalarca geri çevrildiği söyleyen Araba, meme küçültme hayallerinden neredeyse vazgeçmişti. Ancak Mayıs ayında spor salonunda çalıştığı esnada sırtındaki disk kayması nedeniyle bacaklarını hareket ettiremeyince, gemileri yaktı ve şimdi özel ameliyat için bağış topluyor.

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Anahtar Kelimeler:
göğüs
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