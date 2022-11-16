Devasa göğüsleri sebebiyle obez ilan edildi! Kilosunun çoğunu göğüsleri oluşturuyor

Genç fitness fenomeni, TikTok'ta 202.000'den fazla beğeni alan bir videoda 85.7 kg olduğunu göstermek için tartıya çıktı. Vücut ağırlığının büyük bir bölümünü oluşturan büyük göğüslerini gösterdiği videoyu güzellik konusunda "ağırlık sınırı olmadığını" iddia ettiği bir açıklama ile paylaştı.

''BÖYLE GÖRÜNÜYOR''

23 yaşındaki Pozdniakova, ince formunu ve büyük göğüslerini sergileyen pembe bir spor takımıyla kameraya poz verdi ve "Vücudumda 85 kilo böyle görünüyor." diye yazdı. "Umarım bu video birilerinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olur." diye de ekledi.

İLTİFAT YAĞDI

İzleyiciler, yorumlar kısmında onu iltifat yağmuruna tuttu. Birçok kullanıcı, formu karşısında şaşkına döndü. Göğüslerinin büyüklüğü de oldukça dikkat çekmiş olacak ki bir kullanıcı "Göğüsleri muhtemelen o ağırlığın %30'u kadardır!'' diye yazdı.

'BEDAVA'

Kimileri de göğüs dolguları olduğunu iddia ederek onu eleştirdi. Hatta bir kullanıcı "Ne kadara mal oldular?" diye sordu. Ancak Pozdniakova, "Tanrı onları bana bedava verdi" yanıtını vererek, estetik ameliyat olduğu iddialarını yalanladı .