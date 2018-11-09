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Devasa heyelan anı otobüs kamerasına yansıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.11.2018 09:07 | Son Güncelleme

Filipinler'de yaşanan devasa heyelan anı otobüs kamerasına yansıdı.

Filipinler'in Benguet ilçesinde meydana gelen büyük toprak kayması kameraya yansıdı. Yolda seyir halindeyken aniden duran otobüs şoförü, büyük bir facianın da önüne geçti. Devasa boyutlarda yola doğru kayan toprak parçaları korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler heyelan OTOBÜS toprak kayması

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