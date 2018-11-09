Devasa heyelan anı otobüs kamerasına yansıdı

Filipinler'in Benguet ilçesinde meydana gelen büyük toprak kayması kameraya yansıdı. Yolda seyir halindeyken aniden duran otobüs şoförü, büyük bir facianın da önüne geçti. Devasa boyutlarda yola doğru kayan toprak parçaları korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

