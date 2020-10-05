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Devasa örümcek ağı görüntülendi: İnsan yakalayabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

ABD'nin Missouri eyaletindeki ormanda devasa bir örümcek ağı görüntülendi. Ağın büyüklüğü görenleri şaşkına çevirdi.

Devasa örümcek ağı görüntülendi: İnsan yakalayabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde sık karşılaşılmayan bir manzara gerçekleşti.

Eyaletteki parkta incelemerle bulunan Doğa Koruma görevlileri bir metreden daha büyük bir örümcek ağıyla karşılaştı.

Devasa örümcek ağının Springfield yakınlarındaki ormanda görüntülendiği bildirildi.

Ağın Araneidae olarak adlandırlan bir örümcek türü tarafından örüldüğü ifade edildi.

Missouri Doğa Koruma'nın Facebook sayfasından paylaştığı kareye ilginç yorumlar da yapıldı.

Bir kişi, ağın akşam karanlığında bir insanı yakalayabileceğini söyledi.

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