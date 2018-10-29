Devasa vinç 8 saatte 600 metre taşındı

Vincin geldikten sonra 3 ayda birleştirildiğini ifade eden Özkan, "Şimdide artık gemi ve duba üzerinde çekilerek satın alanlara teslim süresine girdik. Taşıma operasyonu yaklaşık 8 saat sürdü. Mesafesi 600 metre civarındaydı. Yarın duba üzerine vincimizi bindireceğiz. Ertesi gün de sabah erkenden römorklar ile çekilip, satın alan limana teslimatını gerçekleştireceğiz. Bu vincin taşınmasında yaklaşık 30 kişi çalıştı. Mühendislerimiz iş güvenliği uzmanlarımız ve makineci arkadaşlarımızın tamamen bir ekip çalışması ile başardık. Riskli bir işti. Masa başında bu işin çalışmalarını ve simülasyonlarını gerçekleştirdik. Bütün aracın yönelim açılarını yaşayacağımız tüm sıkıntıları daha önceden hesapladık. Hesapladığımız şekilde de gitti." diye konuştu.

