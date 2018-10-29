HABER

Devasa vinç 8 saatte 600 metre taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

Aliağa'da özel bir limana yurt dışından gelen ve parçaları birleştirilen 90 metre yükseliğinde, 2 bin ton ağırlığındaki dev vinç, 8 saatte 600 metre yol aldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğinde ve 2 bin ton ağırlığındaki liman konteyner vinci, 8 saatte 600 metre taşındı.

Aliağa'da bulunan özel bir limana yurt dışından gelen vincin parçaları burada birleştirildi.

İşlemin ardından 90 metre yüksekliğe, 2 bin ton ağırlığa, 15 metre ayak açıklığına ulaşan vinç, taşıma işlemi için birbirine entegre 3 modüler dorseye yüklendi.

Üzerinde 76 dingil ve her dingilde 8 tekerlek bulunan dorselerle vinci taşıma işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.

Yaklaşık 8 saatte 600 metre yol alan vinç, yarın sabah denizdeki dubaya yüklenecek.

Vinç daha sonra römorklarla denizden özel bir limana taşınacak.

- "Her şey hesapladığımız gibi gitti"

Vincin taşıma işini yapan Hareket Taşımacılığı İzmir Bölge Müdürü Levent Çağkan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vincin ayak açıklığının dar olmasından dolayı ağırlık merkezindeki dengesizliğin işlerini bir kat daha zorlaştırdığını belirtti.

Vinci taşımanın büyük bir başarı olduğunu anlatan Özkan, dorselerin üzerinde 600'den fazla tekerleğin bulunduğuna işaret etti.

Vincin geldikten sonra 3 ayda birleştirildiğini ifade eden Özkan, "Şimdide artık gemi ve duba üzerinde çekilerek satın alanlara teslim süresine girdik. Taşıma operasyonu yaklaşık 8 saat sürdü. Mesafesi 600 metre civarındaydı. Yarın duba üzerine vincimizi bindireceğiz. Ertesi gün de sabah erkenden römorklar ile çekilip, satın alan limana teslimatını gerçekleştireceğiz. Bu vincin taşınmasında yaklaşık 30 kişi çalıştı. Mühendislerimiz iş güvenliği uzmanlarımız ve makineci arkadaşlarımızın tamamen bir ekip çalışması ile başardık. Riskli bir işti. Masa başında bu işin çalışmalarını ve simülasyonlarını gerçekleştirdik. Bütün aracın yönelim açılarını yaşayacağımız tüm sıkıntıları daha önceden hesapladık. Hesapladığımız şekilde de gitti." diye konuştu.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Kırıkkale'de Cumhuriyet coşkusuKırıkkale'de Cumhuriyet coşkusu
Van, Hakkari ve Bitlis'te Cumhuriyet coşkusuVan, Hakkari ve Bitlis'te Cumhuriyet coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dev konteyner liman Taşıma vinç

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

İlginizi Çekebilir

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anıtkabir'de üst düzey güvenlik önlemi... İhasavar getirildi!

Anıtkabir'de üst düzey güvenlik önlemi... İhasavar getirildi!

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

Trabzon'da korkunç olay! Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu

Trabzon'da korkunç olay! Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.