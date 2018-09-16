"Devasa yurt" açılışa hazırlanıyor

Sivas'ta da yurt ihtiyacı olduğunu dile getiren Gül, "Yurt sorununu tamamen çözmek için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü ve Sivas İl Özel İdaresi arasında bir ön protokol yapıldı. KYK yapılan binayı 15 yıl boyunca kiralamayı kabul etti, finansmanını İl Özel İdaresi karşıladı." dedi.

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarının başında barınma geldiğini belirten Gül, öğrencilerin zaman zaman il valilerine ve belediye başkanlarına ulaşarak barınmayla ilgili talepte bulunduklarını ifade etti.

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu açılışa hazırlanıyor.

Yurdun 10 bin kişi kapasiteli olduğuna dikkati çeken Gül, "Bu, İl Özel İdareler ve özel sektör anlamında Türkiye'de yapılan en büyük proje." diye konuştu.

- "Yurtlar 5 yıldızlı otel ayarında"

Sivas'ı ve Cumhuriyet Üniversitesini tercih eden her öğrencinin dilerse KYK ortamında kalabileceği yurtların ortaya çıktığını vurgulayan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Sivas'ta KYK'da kalmak isteyen hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak. Kapasitemiz hepsinin ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Yurdumuz üniversitemizin hemen yan tarafında, üniversiteye 500 metre mesafede ve öğrencilerimiz yürüyerek okullarına gidebilecekler. Yurt projemizin içerisinde adeta gençlik merkezi gibi, halk eğitim merkezi gibi, çeşitli aktivitelerin yapılabileceği donatılar var. Spor salonumuz var ve yurtlar 5 yıldızlı otel ayarında. Her biri 4 kişilik suit oda şeklinde ders çalışacağı ve yatacağı yerler farklı olmak üzere odalar var. Devletimizin gençlerimize, öğrencilerimize vermiş olduğu örnek bir hizmet."

- Yurtlar ay sonunda hizmete girecek