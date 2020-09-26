Devasal bir ekran bizi bekliyor

Çinli teknoloji devi Huawei, Google’ın tüm yaptırımlarına rağmen yoluna emin adımlar ile yürümeye devam ediyor. Çinli dev 2020 yılı bitmeden karşımıza Huawei Mate 40 Pro adını verdiği yeni amiral gemisi modeli ile çıkmaya hazırlanıyor. Huawei’nin belki de kendisinin so kez geliştireceği yonga seti olan Kirin 1000’den beslenecek olan bu telefon, kamera konusunda gerçek anlamda rakip tanımayacak.

12 GB RAM ve Kirin 1000 yonga seti ile performans testlerini ağlatacak olan telefon, bugün videoda ortaya çıktı. Oldukça büyük bir ekran ile geleceği görünen telefonda nokta çentik şekilde iki adet ön kamera bulunacak. DxOMark’ta rekorlar kıracak olan hem ön hem de arka kamera, telefonda fotoğraf çekmek isteyenleri mest edecek.

108 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak telefonun Ekim ayı içerisinde tanıtılıp satışa sunulması bekleniyor. Türkiye pazarına muhtemelen 12.000 TL bandından girecek olan bu devasal telefon, Çinli üreticilerin modellerini sollayacağı gibi Note 20 ailesini de ağlatacak gibi görünüyor.