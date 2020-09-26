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Devasal bir ekran bizi bekliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Huawei Mate 40 Pro videoda kanlı canlı görüntülendi.

Devasal bir ekran bizi bekliyor

Çinli teknoloji devi Huawei, Google’ın tüm yaptırımlarına rağmen yoluna emin adımlar ile yürümeye devam ediyor. Çinli dev 2020 yılı bitmeden karşımıza Huawei Mate 40 Pro adını verdiği yeni amiral gemisi modeli ile çıkmaya hazırlanıyor. Huawei’nin belki de kendisinin so kez geliştireceği yonga seti olan Kirin 1000’den beslenecek olan bu telefon, kamera konusunda gerçek anlamda rakip tanımayacak.

12 GB RAM ve Kirin 1000 yonga seti ile performans testlerini ağlatacak olan telefon, bugün videoda ortaya çıktı. Oldukça büyük bir ekran ile geleceği görünen telefonda nokta çentik şekilde iki adet ön kamera bulunacak. DxOMark’ta rekorlar kıracak olan hem ön hem de arka kamera, telefonda fotoğraf çekmek isteyenleri mest edecek.

108 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak telefonun Ekim ayı içerisinde tanıtılıp satışa sunulması bekleniyor. Türkiye pazarına muhtemelen 12.000 TL bandından girecek olan bu devasal telefon, Çinli üreticilerin modellerini sollayacağı gibi Note 20 ailesini de ağlatacak gibi görünüyor.

Huawei’nin ARM ve TSMC ile olan gerginliğinden dolayı firmanın ilerleyen yıllarda işlemci üretemeyeceği gündeme gelmişti. Hatta, Huawei’nin 2021 yılında telefon satışlarında yüzde 70 kayıp yaşayacağı bile söyleniyor.

Huawei cephesi bu iddiaları henüz yalanlamadı. Umarız korkulan olmaz ve Mate 40 ailesi Huawei’nin son amiral gemisi modeli olarak tarihteki yerini almaz.

Videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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