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Deve dikeni faydaları nelerdir? Deve dikeni neye iyi gelir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
08.07.2024 23:47
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Doğada kolaylıkla bulunabilen ve marketlerde, aktarlarda eczanelerde çeşitli formlarda satılan birçok bitkinin insan sağlığına faydalı içeriklere sahip olduğuna inanılır. Bu bitkiler birçok ilacın hammaddesi olarak da kullanılır ve doktor onayına istinaden birçok hastalığın tedavi süreci için de destekleyici kabul edilir. Ancak doktor kontrolünde ve bilinçli kullanılmaları çok önemlidir.

Deve dikeni faydaları nelerdir? Deve dikeni neye iyi gelir?

Deve dikeni, çeşitli faydaları ile bilinen ve insan sağlığını destekleyici birçok özelliği bulunan bitkiler arasında yer alır. Ana vatanı Akdeniz olarak kabul edilmiştir ve bir diğer adı da halk arasında sık olarak kullanıldığı gibi Meryem Ana Dikeni’dir. Çay formunda ya da kapsül olarak satılabilmektedir. İnsan sağlığı için son derece faydalı olduğu ve çok eski zamanlardan beri çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanıldığı bilinmektedir.

İçeriğinde yer alan etkin maddelerden biri de silimarindir ve silimarin deve dikeni bitkisinin tohumlarından elde edilmektedir. Antioksidan özelliklere sahip olan silimarin maddesi deve dikeninin fayda sağladığı durumların temeli olarak kabul edilmiştir. İç organlardan deri problemlerine kadar birçok konuda faydalı olduğu bilinen deve dikeni bitkisi, bilinçli bir şekilde ve doktor kontrolünde kullanıldığı takdirde birçok rahatsızlığın çözümü olarak da işe yarayabilir.

Deve dikeni faydaları nelerdir?

Silimarin bileşiği deve dikeni bitkisinden elde edilir ve içeriği sayesinde deve dikeni bitkisi karaciğerden cilde birçok konuda fayda sağlayabilir. Daha çok çay formunda tüketilen deve dikeni çayı faydalarından bazıları şunlardır:

Çeşitli karaciğer problemleri için faydalıdır.
Kemik sağlığını destekleyici etkisi bulunur.
Cildi besler ve korur.
Sindirim sistemini düzenler.
Bağışıklığı güçlendirir.
Anne sütünü destekleyici etkisi vardır.
Beyin fonksiyonlarını güçlendirici kabul edilir.
Kan şekerini dengeler.
Karaciğeri toksinlerinden temizler.
Böbreklerde oluşabilecek hasarlara engel olur.
Mevsim kaynaklı alerjilerden koruyucu etkisi bulunur.

Deve dikeni çayı tarifi

Malzemeler

  • 1 bardak içme suyu
  • 1 tatlı kaşığı deve dikeni

Yapılışı

  • Su kaynatılır.
  • İçine deve dikeni eklenir.
  • 5 dakika ağzı kapatılarak demlenmeye bırakılır.
  • Damak tadına göre limon ya da bal eklenerek de tüketilebilir.

Deve dikeni çayı kolayca hazırlanan bir çaydır. Ancak özellikle kilo vermek isteyen ya da kilosunu korumak isteyen kişilerin dikkatli ve doktorların önerdiği miktarlarda içmesi gerekir.

Deve dikeni neye iyi gelir?

Cilt, karaciğer, mide gibi çeşitli bölgelerde yaşanan farklı problemlere iyi geldiği bilinen deve dikeninin faydası silimarin bileşiğinden gelmektedir. Ciltte sivilce ya da akne oluşumuna engel olduğu gibi iç organlardan karaciğer üzerinde etkilidir ve karaciğeri olası hastalıklardan korur. İyi geldiği başlıca durumlar şunlardır:

  • Sindirim sorunları
  • Hazımsızlık
  • İdrar yolları sorunları
  • Diyabet
  • Kemik sorunları
  • Hepatit
  • Siroz
  • Sarılık
  • Akneler
  • Sivilce

Deve dikeni kimler kullanamaz?

Genel olarak insan sağlığına olan faydaları ile bilinen deve dikeni ve bileşeninde yer alan silimarin olumlu etkileri ile bilinir. Ancak birçok konuda olduğu gibi deve dikeni bitkisinin de bazı kişiler için yarardan çok zararı olabilir. Bu nedenle doktor onayı ya da önerisi olmadan kullanılması sakınca yaratabilmektedir. Bilinçsizce ya da fazla tüketimi ya da kullanımı bazı yan etkiler oluşmasına sebebiyet verebilir.

Özellikle kan şekeri sorunları yaşayanlar, diyabet hastaları, emziren anneler, hamile olan kişiler, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, deri hassasiyeti bulunan kişiler, alerjik reaksiyonları fazla olan kişiler çok dikkatli olmalı ve mutlaka kullanmadan önce doktora danışmalıdır. Aksi takdirde dönüşü olmayan hasarlar oluşabilir.

Deve dikeni zararları nelerdir?

Ciltten karaciğere, dıştan içe insan bedeni için çok fazla yararlı olan deve dikeni bitkisi genel olarak çay formunda tüketilir. Bu çayın bilinçsizce ya da doktorun önerdiği miktarlardan fazla tüketilmesi aşağıdaki yan etkilere ya da olumsuz tepkimelere neden olabilir:

  • İshal
  • Bulantı
  • Kabızlık
  • Kaşıntı
  • Kusma
  • Ciltte tahriş
  • Midede şişkinlik
  • Bağırsak problemleri
  • Baş ağrısı

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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deve bitki
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