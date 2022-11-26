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Deve gribi nedir, tehlikeli mi? Deve gribi belirtileri neler? DSÖ'den uyarı!

26.11.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da son on senede onlarca insan Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) diğer adıyla deve gribine yakalandı. FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da görülen bu hastalık nadir fakat ölümcül bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanıyor. Enfekte ettiği her 100 kişiden 35’ini öldürüyor. Peki deve gribi nedir, tehlikeli mi? Deve gribi belirtileri neler? İşte detaylar...

Deve gribi nedir, tehlikeli mi? Deve gribi belirtileri neler? DSÖ'den uyarı!

Deve gribi hastalığı gündemi sarstı. Koronavirüsün etkileri yeni bitmişken DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) deve gribi (MERS) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilim insanları, deve gribini teorik olarak dört haftalık turnuva sırasında ortaya çıkabilecek sekiz potansiyel 'enfeksiyon riskinden' biri olarak listeledi. Peki deve gribi nedir, tehlikeli mi? Deve gribi belirtileri neler? İşte detaylar...

DEVE GRİBİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar, deve gribinin belirtilerini soğuk algınlığı ya da gribe benzetti. Burun akıntısı ya da tıkanıklığı, düşük dereceli ateş, halsizlik, hafif baş ağrısı, nefes almada zorlanma, öksürük gibi belirtiler deve gribinin belirtileri olarak açıklandı.

MERS'in özel bir tedavisi bulunmuyor. Bu yüzden doktorlar, hastalığı tedavi etmek yerine semptomlarını hafifletmek için çalışıyor.

Deve gribi nedir, tehlikeli mi? Deve gribi belirtileri neler? DSÖ'den uyarı!

Deve gribine nasıl önlem alınacağı merak ediliyor. Sağlık çalışanları, FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar’a giden tüm gezginlerin memelilere dokunmaktan kaçınmasını önerdi.

Ayrıca deve sütü veya idrarı içmekten veya uygun şekilde pişirilmemiş deve eti yemekten de kaçınmaları gerektiği belirtildi.

DEVE GRİBİ BULAŞICI MI?

İngiltere, Ağustos 2018'de Orta Doğu'dan gelen bir turistte olmak üzere yalnızca beş MERS vakası kaydetti. Bu hastalığın insandan insana bulaşabileceği bildiriliyor. Öte yandan, korona virüsüyle aynı aileden gelen virüsün doğal konağı olduğu da tahminler arasında yer alıyor.


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