Deve güreşi izleyenler arasında kavga

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen 35. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde, izleyiciler arasında çıkan kavgada 13 kişi gözaltına alındı.

Sarayköy Belediyesi tarafından Yıldıztepe Demircidere mevkisindeki alanda düzenlenen festivalde, Türkiye'nin değişik yerlerinden getirilen yaklaşık 120 pehlivan deve şampiyon olmak için mücadele etti.

Güreşler için süslenen develerden bazıları yenilerek sahadan kaçarken, yenişemeyen bazı develer ise görevlilerce güçlükle birbirinden uzaklaştırıldı.

Renkli görüntülere sahne olan festivali vatandaşlar yamaçlarda piknik yaparak izledi. Tel örgü dışında bekleyen bir devenin sahibinin elinden kaçarak izleyiciler arasına girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Deve, görevliler tarafından yakalandı.

- İzleyiciler arasında kavga çıktı

Güreşlerin final müsabakalarının yapıldığı sırada, yamaçta piknik yapan iki grup arasında kavga çıktı.

Yaklaşık 20 kişinin yumruklaştığı kavgayı ayırmak için jandarma ekipleri, biber gazı ve cop kullandı, havaya ateş açarak müdahalede bulundu.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 13 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

