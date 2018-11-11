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Deve güreşi sezonuyla körüklü çizmeye talep arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde körüklü çizme imalatı yapan İzzet Erkaç (48), yaklaşan deve güreşi sezonuyla birlikte yoğun talep yaşandığını, karşılamak için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi.

Deve güreşi sezonuyla körüklü çizmeye talep arttı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde körüklü çizme imalatı yapan İzzet Erkaç (48), yaklaşan deve güreşi sezonuyla birlikte yoğun talep yaşandığını, karşılamak için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi.
Günlerce uğraşarak yaptığı birbirinden güzel körüklü çizmeleri deve gürüşlerine katılanlar başta olmak üzere birçok kişiye satan İzzet Erkaç, siyasiler ve sanatçıların da aralarında yer aldığı birçok meraklısının bulunduğunu söyledi.
SİYASETÇİLERİN DE KÖRÜKLÜLERİ VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi siyasilere körüklü çizme yaptığını belirten Erkaç, ayrıca bazı dönem dizilerinde kentin önemli bir kültür ürünü olan körüklü çizmenin kullanıldığını kaydetti.
Kış mevsimiyle birlikte deve güreşlerinin başlamasının talep patlamasına yol açtığını söyleyen Erkaç, "Bu yıl da her yıl olduğu gibi Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illeri başta olmak üzere çok yoğun bir siparişlerimiz var. Bu siparişleri yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Körüklü çizme yapmak, zahmetli bir iştir. Ama efe çizmesinden gelen inanç ve o kültürle bu işi severek yapıyoruz. Eski ustalarımız nasıl körüklü çizme yaptıysa, biz de bugün aynı özellikte ve daha iyisini yapmayı amaçlıyoruz. Biz Türkiye'ye körüklü çizme konusunda çizmeci ustası olarak kendimizi ispatladık. Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize buradan çizme yaparak yollamaktayız. Körüklü çizmeleri tamamen doğal derilerden üretmekteyiz. İçi keçi derisi, dışı ise dana derilerinden yumuşak derilerden yapmaktayız" dedi.
FİYATI 800 TL OLDU
Ülkede yaşanan son zamların körüklü çizmenin fiyatına da yansıdığını belirten Erkaç, "Fiyatlar birkaç ay öncesine kadar 750 TL idi. Son zamanlarda yaşanan zamlarla birlikte bizde çizmenin fiyatını 800 TL yaptık. Aslında çizme fiyatında 800 TL kurtarmıyor ama kültürel bir amaç olduğu için elimizden geldiğince fedakarlık yapıyoruz" dedi.
Körüklü çizme ustası Ferhat Yıldızer ise "18 yaşından beri körüklü çizme giyiyorum. Bu mesleğe başladığımda her kış sezonu geldiğinde giyerim. Yaşım 65, ben 42 yıldan beri körüklü çizme giyiyorum. Hem üşütmez, hem de sağlık açısından çok faydalı bu nedenle tercih ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Deve güreşi sezonuyla körüklü çizmeye talep arttıDeve güreşi sezonuyla körüklü çizmeye talep arttıDeve güreşi sezonuyla körüklü çizmeye talep arttıDeve güreşi sezonuyla körüklü çizmeye talep arttı

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