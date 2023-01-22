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Deve güreşinde olay! Kural ihlali yapıldığını savunan deve sahipleri birbirine girdi

22.01.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Geleneksel Folklorik Deve Gösterileri'nde develer güreşirken, kural ihlali yapıldığını savunan deve sahipleri de birbirine girdi. Deve sahiplerinin kavgasını polis ayırdı.

Deve güreşinde olay! Kural ihlali yapıldığını savunan deve sahipleri birbirine girdi

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği ile Kumluca Belediyesi tarafından Geleneksel Folklorik Deve Gösterileri yapıldı. Kumluca Karatepe Stadı'nda düzenlenen güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinden yaklaşık 120 güreş devesi katıldı. Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zafer Gemici, "Çok güzel güreşlerimiz oldu. Develeri ayırmakta zorluk çektik. Hem develerimiz hem de Kumluca halkı güreşleri özlemiş" dedi.

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GÜREŞLERE KATILAN DEVE SAHİPLERİNE KUPA VE HALI VERİLDİ

Güreşlerde kaymakamlık kupasında Kumluca'dan 'Eşi Yok' ve Buharkent'ten 'Emir Efe' adlı develer güreşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kupası Güreşi'nde ise Kumluca'dan 'Arslan Bey', Buharkent'ten 'Miraybey' adlı develer güreşti. Kumluca Belediyesi Kupası'nda ise Kumluca'dan 'Salih Bey', Kuşadası'ndan 'Dervişoğlu' adlı develer mücadele etti. Deveciler Derneği Kupası'nda Kumluca'dan 'Çılgın Boran' ve İncirliovadan 'Lirika 2' adlı develer güreş tuttu. Güreşlere katılan deve sahiplerine kupa ve halı verildi.

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DEVE SAHİPLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Güreşler sürerken 2 deve sahibi kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle tartıştı. Birbirini yumruklayan deve sahipleri ile beraberindekiler arasında arbede yaşandı. Kavgayı, statta önlem amacıyla bulunan polisler ayırdı. (DHA)

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kavga deve güreşi

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