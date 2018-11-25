Deve güreşlerinin geliriyle öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak

Atça Deve Sevenler Derneği'nce düzenlenen '4'üncü Atça Deve Güreşleri', Atça Mahallesi Deve Güreşi Arenası'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin takip ettiği güreşlerde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 130 namlı deve güreştirildi. Kadın ve çocuklardan ücret alınmayan güreşlerin biletleri 20 liradan satıldı. Güreşleri Yenipazar Belediye Başkanı AK Parti'li Zafer Savcı da izledi. Güreşlerde zaman zaman develeri ayırmakta güçlük çekildi. Cazgır Murat Arabacı'nın sunduğu güreşlerde, ilk olarak 'daylak' olarak bilinen yavru develer güreştirildi. Heyecanlı anların yaşandığı güreşlerden elde edilecek gelirin, Atça Mahallesi'ndeki okullarda eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kıyafet ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

Devecilik kültürünü yaşatmak için bu güreşlerin organize edildiğini dile getiren Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, "Buraya çok güzel bir deve güreş arenası yapılmış. Deve yetiştirmek güreşlere hazırlamak çok zor ve meşakkatli bir şey. Sabır isteyen bir iş. Bu iş severek yapılan bir iş. Ben 30 yıldan bu yana bu işlerin içerisindeyim. Belediye başkanı olmazdan önce de deve güreşlerine katılıyordum. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yapılan deve güreşlerini imkan dahilinde izlemeye çalışıyorum. Bu bir Yörük kültürü. Başlama tarihi bilinmiyor. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Güreşlerde derece alan deve sahiplerine, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

