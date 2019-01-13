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Deve güreştiricisi anne ve kız, güreşlerin ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde, toplam 60 çift deve güreştirildi.

Deve güreştiricisi anne ve kız, güreşlerin ilgi odağı oldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde, toplam 60 çift deve güreştirildi. Güreşlerde, deve güreştiricisi Seniha Yüksel (75) ve kızı Habibe Yüksel (45), ilgi odağı oldu.
Bayramiç’te Çamlık mevkiindeki deve güreşi arenasında bugün yapılan güreşlere, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden toplam 60 çift deve getirildi. Bayramiç Deveciler Derneği ve Bayramiç Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği güreşleri, yaklaşık 6 bin kişi izledi. İlçenin Kutluoba köyünde yaşayan deve güreştiricisi Seniha Yüksel ile kızı Habibe Yüksel, arenada izleyicilerden ilgi gördü.
Afacan-1, Afacan- 2 ve Afacan-3 isminde develeri bulunan anne ve kızı, güreşler başlamadan önce, cazgır tarafından arenaya davet edilerek, izleyicilere alkışlatıldı. Anne ve kızı, Afacan-1 isimli develerini güreştirirken, izleyiciler tarafından sık sık alkışlandı. Develeri Afacan-1, Çılgın Deniz isimli deveye yenilirken, Seniha Yüksel'i AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız teselli etti. Anne ve kızı seyircilerin yoğun talebi üzerine develeriyle birlikte arenayı gezerek, seyircileri selamladı.
Deve güreşlerini izleyenler arasında Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız da yer aldı.
Deve güreştiricisi anne Seniha ve kızı Habibe Yüksel’e, bu kültüre verdikleri katkıdan dolayı Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan ile AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız tarafından kupa verildi.

FOTOĞRAFLI

Deve güreştiricisi anne ve kız, güreşlerin ilgi odağı olduDeve güreştiricisi anne ve kız, güreşlerin ilgi odağı olduDeve güreştiricisi anne ve kız, güreşlerin ilgi odağı olduDeve güreştiricisi anne ve kız, güreşlerin ilgi odağı oldu

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