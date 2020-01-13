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  4. Deve kesen kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti! O anlar kamerada

Deve kesen kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti! O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 20:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sokakta deve kestiği için iş yeri mühürlenen Irak uyruklu kasap Yasir, bu kez hayvan borsasında tartışığı besicilerle tekme, tokat ve sopalarla kavga etti. Kavga görüntüleri ise cep telefonu ile kaydedildi.

Irak uyruklu Yasir adındaki kasap iş yerinin önünde 3 Ocak günü deve kesti. Devenin can çekişirken çekilen görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasının ardından gelen tepkiler üzerine kabasın iş yeri mühürlendi.

Kasap Yasir bu kez de Eyyübiye Mahallesi’ndeki canlı hayvan borsasında esnafla kavga etti. İddiaya göre kasap Yasir alışveriş için gittiği hayvan borsasında bir besiciyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

SOPALARLA KOVALADILAR

Yaşananların ardından diğer esnaflar, kasabı sopalarla kovalayarak pazardan çıkardı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonlarıyla görüntülendi. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Deve kasap kavga

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