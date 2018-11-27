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Deveci kadınlar Yörük kültürünü yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

Muğla'da deve besleyen ve sezon boyunca tüm güreşleri yerinde izleyen kadınlar, arenada renkli görüntüler oluşturuyor - Deveci Zeynep Odabaşı: "Devecilik bizde dededen gelen bir gelenek. Bu kültürü sürdürmenin gururunu yaşıyorum. Hayvanları çok seviyorum" - Sayinur Aşıcı: "Devemize her zaman özenle bakıyorum. Arpa hamuru ve ot yediriyorum. Güreş sezonu geldiğinde de onunla arenaya iniyoruz"

VOLKAN YILDIZ - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Milas ilçesinde, deve besleyen ve sezonun tüm güreşlerini yerinde takip eden kadınlar, bu kültürü sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Ege Bölgesi'nde sürdürülen ve Yörük kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel deve güreşlerine, bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

Yörük kültürü olan deve güreşleri, Muğla'nın Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe ve Datça ilçelerinde şubat, kasım ve aralık aylarında her yıl geleneksel olarak düzenleniyor.

Etkinliklerde 100'ün üzerinde devenin güreştirildiği ve heyecan dolu anlara sahne olan deve güreşlerini, bölge halkı her yıl sabırsızlıkla bekliyor.

Muğla'nın birçok mahallesinde çok eskiden beri sürdürülen deve besleme geleneğini kadınlar da yaşatıyor.

Yörük kültürünün önemli bir parçası olan deve güreşlerine valilikler "folklorik amaçlı düzenlenmesi ve güreşen hayvanlara eziyet edilmemesi" şartıyla izin veriyor.

Develer, 6 yaşından itibaren 25 yaşına kadar güreşebiliyor. Develerin önceki yıllarda elde ettiği birinciliklere göre sahiplerine bin ila 20 bin lira katılım parası veriliyor. Güreşlerde birinci olan deve sahibine ise kupa takdim ediliyor.

Yetiştirdikleri develerle güreşlere katılan Milaslı kadın deveciler de arenada renkli görüntüler oluşturuyor.

Güreş sırasını beklerken develerini öperek sakinleştiren kadın devecilere, arenayı dolduran coşkulu kalabalık da sık sık alkışlayarak destek veriyor.
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- "Devecilik dededen gelen bir gelenek"

Milas'taki çiftliklerinde 4 deve beslediklerini anlatan Zeynep Odabaşı, hayvanlarını güreşlere yaz boyunca her sabah antrenman yaptırarak hazırladıklarını söyledi.

Havaların soğumasıyla develerin güreşlere hazır hale geldiğini belirten Odabaşı, "Devecilik bizde dededen gelen bir gelenek. Bu kültürü sürdürmenin gururunu yaşıyorum. Hayvanları çok seviyorum." dedi.

Üç yıldır develerle ilgilendiğini söyleyen 45 yaşındaki Sayinur Aşıcı ise her sabah kalktığında ilk iş olarak devesine baktığını ve yemini verdiğini ifade etti. Aşıcı, "Devemize her zaman özenle bakıyorum. Arpa hamuru ve ot yediriyorum. Kaşağını da yapıyorum. Güreş sezonu geldiğinde de onunla birlikte arenaya iniyoruz." diye konuştu.

Milas'ı Yörük kültürünü yaşatan bir ilçe olarak tanımlayan Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Çınar ise kış aylarında ilçedeki birçok mahallede kültürü yaşatmak için deve güreşleri festivali yaptıklarını söyledi.

Deve güreşine gönül veren kadınların yaz aylarındaki hazırlıkların ardından güreşlerin başlamasıyla arenaya girdiğini anlatan Çınar, bir kadın idareci olarak, kadınları poşularıyla, çizmeleriyle develerini çekerken görmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Çınar, kadınların da erkekler gibi develerinin başında mücadele edebildiğini vurgulayarak, deveci kadınları yürekten kutladığını sözlerine ekledi.

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