Karadeniz’deki CHP’li belediyeler Samsun’da dayanışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Türkiye’nin umudunu taşıyabilme sorumluluğumuz var” dedi.

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan CHP’li belediyeler Samsun’da Atakum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla bir araya geldi. 15 belediye başkanının Atakum Belediyesi Yalı Kafe Sosyal Tesislerinde buluştuğu toplantıda iş birlikleri ve dayanışmanın yanı sıra bölgenin sorunları da konuşuldu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, son yerel seçimlerin Türkiye’nin önüne yeni bir umut kapısı açtığını belirterek, "Cumhuriyet ve demokrasi alanında örgütlenmeden alt yapının oluşmasına, onun güncellenmesinde ve o demokrasinin yaşam biçimi haline dönüşmesi için gerekli olan örgütlenmelerde yerel yönetimlerin görevi var. Zaten yerel yönetimin temel ve yasal görevi de budur. Ne demek yerel yönetim? Yerinden yönetim, yönetişim biçimi. Yani yaşadığımız, belediye başkanının yönettiği kentte kent kültürü olmayacaksa, kent içi demokrasi olmayacaksa ve bunu yaşam biçimi haline dönüştüremeyeceksek ülkede demokrasiyi nasıl kuracağız? Zaten bu nedenle ülkemizde demokrasi sıkça kesintiye uğruyor. Onun için biz hem yasalara tabii olarak görevlerimizi yapacağız hem de Cumhuriyet değerleri etrafında demokrasi kültürü ile birlikte komşuluk hukuku etrafında kentte yaşayanları bir arada tutma ve ortak hedefler etrafında toparlayabilme sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyoruz. O nedenle diyorum bu yerel yönetimler ile bizim Türkiye’nin umudunu taşıyabilme sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk altında bugün burada buluştuk” ifadelerini kullandı.