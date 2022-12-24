'Deveciler'e şafak vakti baskın! Suç örgütü lideri KKTC'den Türkiye'ye getirildi

5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile ‘nitelikli yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarına karışan ve kendilerini ‘Deveciler’ olarak adlandıran organize suç örgütü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından deşifre edildi. Polis, liderliğini Cumali İ. ve oğlu Yaşar İ.’nin yaptığı belirlenen örgüte üye 46 kişiyi yakalamak için harekete geçti.

54 ADRESE BASKIN! 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, dün şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC’de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Operasyonda örgüt liderinin de bulunduğu 40 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 3 hafif makineli tüfek, ruhsatsız 33 tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3,86 gram esrar, sinyal kesici cihaz ile sahte kimlik ele geçirildi. Adana’da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

KKTC'DE YAKALANIP ADANA'YA GETİRİLDİLER

KKTC’de yakalanan örgüt lideri Cumali İ. ile sözde korumaları T.İ. ve E.İ., uçakla Adana Havalimanı’na getirildi. Havalimanında konuşlanan çok sayıda ekip, geniş güvenlik önlemi aldı. Dış hatlar yolcu çıkışında bekletilen polis araçlarına bindirilen 3 şüpheli de emniyete götürüldü.

OĞLU İSTANBUL'DAKİ REZİDANSTA YAKALANDI

Öte yandan İstanbul’daki rezidansta yakalanan örgüt liderlerinden Yaşar İ. de kente getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi. (DHA)



