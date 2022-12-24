HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Deveciler'e şafak vakti baskın! Suç örgütü lideri KKTC'den Türkiye'ye getirildi

'Deveciler'e şafak vakti baskın! Suç örgütü lideri KKTC'den Türkiye'ye getirildi

24.12.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 'Deveciler' adıyla bilinen suç örgütü polisin operasyonuyla çökertilmişti. Deveciler suç örgütünün lideri Cumali İ., uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. Cumali İ. geniş güvenlik önlemleriyle emniyete götürülürken Cumali İ. ile beraber gözaltında olan 40 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

'Deveciler'e şafak vakti baskın! Suç örgütü lideri KKTC'den Türkiye'ye getirildi

5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile ‘nitelikli yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarına karışan ve kendilerini ‘Deveciler’ olarak adlandıran organize suç örgütü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından deşifre edildi. Polis, liderliğini Cumali İ. ve oğlu Yaşar İ.’nin yaptığı belirlenen örgüte üye 46 kişiyi yakalamak için harekete geçti.

54 ADRESE BASKIN! 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, dün şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC’de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Operasyonda örgüt liderinin de bulunduğu 40 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof tüfek, 3 hafif makineli tüfek, ruhsatsız 33 tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3,86 gram esrar, sinyal kesici cihaz ile sahte kimlik ele geçirildi. Adana’da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

kktcde-yakalanan-deveciler-suc-orgutu-lideri-adanaya-getirildi_9510_dhaphoto1

KKTC'DE YAKALANIP ADANA'YA GETİRİLDİLER

KKTC’de yakalanan örgüt lideri Cumali İ. ile sözde korumaları T.İ. ve E.İ., uçakla Adana Havalimanı’na getirildi. Havalimanında konuşlanan çok sayıda ekip, geniş güvenlik önlemi aldı. Dış hatlar yolcu çıkışında bekletilen polis araçlarına bindirilen 3 şüpheli de emniyete götürüldü.

kktcde-yakalanan-deveciler-suc-orgutu-lideri-adanaya-getirildi_9510_dhaphoto3

OĞLU İSTANBUL'DAKİ REZİDANSTA YAKALANDI

Öte yandan İstanbul’daki rezidansta yakalanan örgüt liderlerinden Yaşar İ. de kente getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi. (DHA)

kktcde-yakalanan-deveciler-suc-orgutu-lideri-adanaya-getirildi_9510_dhaphoto4

O ücret faiziyle iade edilecek O ücret faiziyle iade edilecek

kktcde-yakalanan-deveciler-suc-orgutu-lideri-adanaya-getirildi_9510_dhaphoto5

kktcde-yakalanan-deveciler-suc-orgutu-lideri-adanaya-getirildi_9510_dhaphoto6

kktcde-yakalanan-deveciler-suc-orgutu-lideri-adanaya-getirildi_9510_dhaphoto7

kktcde-yakalanan-deveciler-suc-orgutu-lideri-adanaya-getirildi_9510_dhaphoto8

kktcde-yakalanan-deveciler-suc-orgutu-lideri-adanaya-getirildi_9510_dhaphoto10

kktcde-yakalanan-deveciler-suc-orgutu-lideri-adanaya-getirildi_9510_dhaphoto11

kktcde-yakalanan-deveciler-suc-orgutu-lideri-adanaya-getirildi_9510_dhaphoto12

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken sözler! 'Türkiye düşmanlarının eline düşenler...'Dikkat çeken sözler! 'Türkiye düşmanlarının eline düşenler...'
Paris'te silah sesleri! Çok sayıda kişi yaralandıParis'te silah sesleri! Çok sayıda kişi yaralandı
Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı! Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı!
Anahtar Kelimeler:
Adana kktc örgüt

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

Kulislerde konuşulan bomba İmamoğlu iddiası! ‘Derhal aday ilan edilmeli’

Kulislerde konuşulan bomba İmamoğlu iddiası! ‘Derhal aday ilan edilmeli’

Meteoroloji uyardı, harita yayınlandı! Ankara için kar uyarısı, İstanbul'da da hazırlıklar başladı

Meteoroloji uyardı, harita yayınlandı! Ankara için kar uyarısı, İstanbul'da da hazırlıklar başladı

İşte dünyayı bekleyen yeni kriz! Sadece 3 yıl sonra...

İşte dünyayı bekleyen yeni kriz! Sadece 3 yıl sonra...

İstanbul depremi için tarih ve büyüklük verdi! 'Hareketlenme...'

İstanbul depremi için tarih ve büyüklük verdi! 'Hareketlenme...'

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.