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Devecilerden depremzedelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

  Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde, deveciler battaniyelerini ve yolluklarını depremzedelere bağışladı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde, deveciler battaniyelerini ve yolluklarını depremzedelere bağışladı.
Sultanhisar Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlediği 26'ncı Geleneksel Atça Deve Güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu. Güreşlerde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 130 pehlivan deve Atça Arenası'nda kıyasıya mücadele etti. Güreşler sırasında, davul ve zurna çalınması Elazığ ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle yasaklandı. Kadınlar ve çocuklar, biletleri 20 liradan satılan güreşleri ücretsiz izledi. İlginin yoğun olduğu güreşleri CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP'li Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin güreş sever izledi. Deve sahipleri, güreşlere katıldıkları için kendilerine dağıtılan battaniyeleri ve yolluk paralarını depremzedelere bağışladı.
Güreşler öncesinde konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bölgemizde Aralık ayından Mart ayına kadar her ilçemizde deve güreşlerimi yapılmaktadır. Bu bir Yörük kültürüdür. Yörük kültürünü yaşatmak gelenek ve göreneklerini yaşatmak için deve güreşleri düzenlenmektedir. Birlik beraberlik içerisinde düzenlenen deve güreşlerinde güreş severlerimiz bir araya gelerek hem birbirleri ile sohbet etme imkanı bulmakta hem de güreşleri izleyerek hoş vakit geçirme imkanı bulmaktadırlar" dedi.
Dereceye giren deve sahipleri kupa ile ödüllendirildi.

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