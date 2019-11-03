Develer 1 Ocak'tan itibaren küpelenip, kimliğe kavuşacak

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nca, 3'üncü Deve Güreşi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanmak için başvurduk. Bakanlığa bağlanmamız halinde güreşler için destek alıp, bu kültürü devam ettireceğiz. 1 Ocak 2020'den itibaren Aydın'dan başlayıp tüm develerin kulak küpesi ve kimliği olacak. Kayıt dışı deve olmayacak" dedi.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nca düzenlenen 3'üncü Deve Güreşi Çalıştayı, İncirliova Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kılınç, çevre il ve ilçelerden gelen dernek yöneticileri ve deveciler katıldı. 2012 yılında 8 derneğin birleşmesiyle kurulan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu güreşlerde birçok kuralı değiştirdi. 71 noktada yapılan deve güreşleri için her yıl yeni kararların uygulandığı ve bu yıl daha disiplinli bir güreş hedeflendiği belirtildi.