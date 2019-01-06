Develer Bodrum'da güreşti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 150 devenin katılımıyla gerçekleşen Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Bodrum Deve Güreşi yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kızılağaç Deve Güreşi Arenası'nda sabah saatlerinde başlayan güreşlerde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 150 deve, kıyasıya mücadele etti. Güreşmek istemeyen bazı develer ise meydandan kaçtı. Güreşleri izlemeye gelenler, davul, zurna sesleri arasında yanlarında getirdikleri mangal ve semaverlerle piknik yaptı. Özel olarak dikilen havutlarını kuşanıp rengarenk süslenen develerin arenadaki güreşlerini izleyen vatandaşlarda en az deve sahipleri kadar heyecan yaşadı.

zellikle baş develerin güreşleri hem seyircilere, hem de deve sahiplerine büyük heyecan yaşattı. Güreşlerde bazı develer güreşleri yarıda bırakarak sahadan kaçmaya çalışırken, durdurmak isteyen saha görevlileri zaman zaman zor anlar yaşadı. Deve güreşlerine ilk kez gelenler güreşleri ilgiyle izledi. Bazı fotoğraf grupları da güreş alanına gelerek gün boyu farklı fotoğraflar yakalamak için bir birleriyle yarıştı. Güreş alanında kurulan stantlarda ise deve sucuğu ve ekmek arası sucuk satışı yapıldı.

