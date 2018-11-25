HABER

Develer spor kulübü yararına güreşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:54 | Son Güncelleme

Milas'ta 120 devenin katılımıyla düzenlenen güreşte, rakiplerinden kaçan develer sahadakilere zor anlar yaşattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, sezonun ilk deve güreşi festivali düzenlendi.

Milas Arena'da gerçekleştirilen festivale, Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve Antalya'dan 120 deve katıldı.

Tribünleri dolduran yaklaşık 5 bin kişi, heyecanlı anların yaşandığı güreşleri ilgiyle takip etti. Güreşler sırasında rakiplerinden kaçan bazı develer, güreş alanında görev alan urgancılara ve sahiplerine zor anlar yaşattı.

Güreşlerde başarı gösteren develerin sahiplerine müsabaka sonrasında kupa takdim edildi.

Milas Deveciler ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Adnan Nazilli, gazetecilere yaptığı açıklamada, deve güreşi sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, festivalden elde edilen gelirin ise Milas Belediye Beçin Gençlikspor'a bağışlanacağını kaydetti.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Kadın ayakkabılarıyla şiddete tepki gösterdilerKadın ayakkabılarıyla şiddete tepki gösterdiler
Kadına şiddete tepki eyleminde, ağlayarak yardım istediKadına şiddete tepki eyleminde, ağlayarak yardım istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deve Güreşi Milas Muğla

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.