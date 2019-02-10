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Develer, spor kulübü yararına güreşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 21:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde 140 devenin katılımıyla düzenlenen güreşlerde rakiplerinden kaçan develer, sahadakilere zor anlar yaşattı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeni Milasspor yararına deve güreşi festivali düzenlendi.

Milas Arena'da gerçekleştirilen festivale, Muğla, Çanakkale, Aydın, İzmir, Denizli ve Antalya'dan 140 deve katıldı.

Tribünleri dolduran yaklaşık 5 bin kişi, heyecanlı anların yaşandığı güreşleri ilgiyle takip etti. Güreşler sırasında rakiplerinden kaçan bazı develer, güreş alanında görev alan urgancılara ve sahiplerine zor anlar yaşattı.

Güreşlerde başarı gösteren develerin sahiplerine müsabaka sonrasında kupa takdim edildi.

Deve güreşi festivalinden elde edilen gelirin Yeni Milasspor Kulübüne bağışlanacağını ifade eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, deve güreşi festivallerinin Yörük kültürünün vazgeçilmez etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Festivalde AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak ve beraberindekiler de güreş alanına gelerek seyircileri selamladı.

Vatandaşlar, stantlarda satışa sunulan deve sucuklarına da rağbet gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Deve Güreşi Milas Muğla

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