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Develere güreş öncesi havut giydirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 15’incisi düzenlenecek geleneksel güreşler öncesinde, develere havut giydirildi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 15’incisi düzenlenecek geleneksel güreşler öncesinde, develere havut giydirildi. Cumhuriyet Meydanı’na davul- zurna eşliğinde getirilen develer ilgi çekti.
Ayvalık, karnaval havasında gerçekleşen deve güreşlerine hazırlanıyor. Ayvalık ve Altınova’da Ocak ayında düzenlenecek güreşler öncesi havut (deve semeri) giydirilen develer, ilçe sokaklarında dolaştırıldı. Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından Talatpaşa Caddesi’nde düzenlenen havut hayrında dualarla havut giydirilen develer daha sonra ilçe sokaklarında gezdirildi. Davul, zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na getirilen develer ilgiyle izlendi. Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği’nin de 24 Kasım tarihinde havut hayrı düzenleyeceği öğrenildi.

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