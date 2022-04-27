HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Develerine el konulmuştu... Yok böyle vurgun! "Süperstar" Alev'in ifadesi ortaya çıktı

Develerine el konulmuştu... Yok böyle vurgun! "Süperstar" Alev'in ifadesi ortaya çıktı

27.04.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan 80 milyon liralık vurgun çok konuşulmuştu. Kâr payı vaadiyle çok sayıda kişiden para topladığı iddia edilen 'Süperstar' lakaplı Alev Yücel'in geçtiğimiz günlerde tutuklanmış, develerine de el konulmuştu. Kimseyi dolandırmadığını öne süren Yücel ifadesinde, şikayetçi sayısının artmasını çıkan haberlere bağladı...

Develerine el konulmuştu... Yok böyle vurgun! "Süperstar" Alev'in ifadesi ortaya çıktı

Bodrum'da, kâr payı vaadiyle birçok kişiden 80 milyon lira topladığı iddia edilen, 'Süperstar' lakaplı Alev Yücel'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Yücel, kimseyi dolandırmadığını ifade ederken, "Gazetelerde haberler çıktığı için şikayetçi sayısı arttı" dediği öğrenildi.

Bodrum'da emlak ve inşaat işleri yapılan firmanın sahibi Alev Yücel, birçok kişiden para toplayıp, kiraladıkları evlerden kar payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmadı. Ödemesini alamayan kişiler de polise giderek şikayetçi oldu.

5b80078df27f8666285ef82726624e75

50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti. Ayrıca Alev Yücel'in, cep telefonuna mesaj atan mağdurlara iş yaptıklarını, kimseyi nüfusuna almadığını, ellerinde sözleşme olduğunu, vakti ve sabrı olmadığını yazarak cevap verdiği ileri sürüldü.

80 milyonluk vurgunda flaş gelişme! 'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu…80 milyonluk vurgunda flaş gelişme! 'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu…

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Yücel., babası S.Y., annesi M.Y., arkadaşı G.G. ve C.G., gözaltına alındı. Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı D.Y. de gözaltına alındı.

4a243494885dec1316d8e4d2449ef5c5

DEVELERİNE EL KOYULDU

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alev Yücel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 'Süperstar' lakaplı Yücel'in banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu. Yücel'in suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu.

"KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Öte yandan Alev Yücel'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yücel, dolandırıcılık iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Kış mevsiminde elden para toplayarak villa kiralıyorum. Turizm sezonunda villaları yüksek fiyatla kira veriyorum. Hem bu şekilde kar ediyorum hem de para topladığım kişilere kar payı veriyorum. Gazetelerde haberler çıktığı için şikayetçi sayısı arttı. Yoksa bir sıkıntı yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi dolandırmadım" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortaokul öğrencilerine dayak şoku! 2 kadın ile çocuklar...Ortaokul öğrencilerine dayak şoku! 2 kadın ile çocuklar...
Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorumMansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum
Acılı anne isyan etti! Kahreden detayAcılı anne isyan etti! Kahreden detay
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Erdoğan imzaladı: Bakanlık ve kurumlarda görev değişimi

Erdoğan imzaladı: Bakanlık ve kurumlarda görev değişimi

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’

‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’

İlginizi Çekebilir

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Flört uygulamasından tanıştı! Dehşeti yaşadı

Flört uygulamasından tanıştı! Dehşeti yaşadı

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Sözleri olay yarattı! “Mona Lisa ile cinsel ilişki içindeyim”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.