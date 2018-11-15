YEMEK

Develi cıvıklısı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden olan cıvıklı, adını Kayseri'nin Develi ilçesinden alır. Görüntü ve lezzet olarak Konya'nın etli ekmeğini andırsa da hamur olarak biraz daha kalındır.

Develi cıvıklısı

Malzemeler:

Hamuru için;

Bir kilogram un
Su
Maya
Tuz

İç malzemesi için;

1/2 kilogram kuşbaşı et
3 adet soğan
4 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
5 adet domates
Bir tatlı kaşığı biber salçası
Bir tatlı kaşığı domates salçası
Maydanoz

Hazırlanışı:

Hamur malzemelerini karıştırıp mayalı bir hamur tutun ve iç malzemeyi hazırlarken hamuru bir kenarda dinlendirin.

İç malzeme için; kuşbaşı etleri minik minik doğrayın. Soğanları, biberleri ve domatesleri de doğrayarak et ile karıştırın. Üzerine sıvı yağı ve salçayı ekleyerek harmanlamaya devam edin.

Mayalanan hamurdan yumruğunuz kadar beze alıp uzunlamasına açın. İçine harçtan dilediğiniz miktarda koyun. Hamura pide şeklini veren. Tüm hamuru bu şekilde yaptıktan sonra hazırlanan pideleri önceden ısıtılmış 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra üzerine maydanoz ilave edip yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.


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