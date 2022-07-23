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Develi'de yapılan hastaneye Ekrem Karakaya'nın adı verilecek

23.07.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de katıldığı toplu açılış töreninde Develi’de yapılan hastaneye Konya Şehir Hastanesi’nde öldürülen Kayserili Dr. Ekrem Karakaya’nın isminin verileceğini açıkladı.

Develi'de yapılan hastaneye Ekrem Karakaya'nın adı verilecek

Ekrem Karakaya Konya'da görev yaptığı hastanede vahşice öldürülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Karakaya'nın memleketi Kayseri'de yaptığı konuşmada, Develi'de yapılan hastaneye Ekrem Karakaya'nın adının verileceğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Develi’deki hastanemize menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya’nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

sdsd

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