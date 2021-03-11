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  4. Devenin peşinden ayrılmıyor! Dışkısını yuvarlayarak...

Devenin peşinden ayrılmıyor! Dışkısını yuvarlayarak...

11.03.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Devenin peşinden ayrılmıyor! Dışkısını yuvarlayarak...

İngiliz fotoğrafçı Sam Rowley'in objektifine yansıyan kareler bok böceği ve devenin birlikte vakit geçirdiği anları gösteriyor. Etkileyici kareler, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topluyor.

Hindistan'ın Thar çölünde çekilen fotoğraflar deve ile bok böceğinin ilişkisini gösteriyor. Bok böceğinin deve gübresini yuvarlığı anlar dikkat çekerken, böceğin deveden bir an olsun ayrılmadığını gösteriyor.

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''ETKİLEYİCİ ANLAR''

26 yaşındaki Sam Rowley, ''Kuzey Hindistan'ı dolaşarak insanlar ve vahşi yaşam arasındaki ilişkiyi fotoğraflıyordum ve çöle doğru bir maceraya atıldım. Bok böceği ve deve arasındaki anlar gerçekten çok etkileyiciydi'' şeklinde konuşuyor.

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Öte yandan bu kareler sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini topluyor.

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