Devenin peşinden ayrılmıyor! Dışkısını yuvarlayarak...

Hindistan'ın Thar çölünde çekilen fotoğraflar deve ile bok böceğinin ilişkisini gösteriyor. Bok böceğinin deve gübresini yuvarlığı anlar dikkat çekerken, böceğin deveden bir an olsun ayrılmadığını gösteriyor.

''ETKİLEYİCİ ANLAR''

26 yaşındaki Sam Rowley, ''Kuzey Hindistan'ı dolaşarak insanlar ve vahşi yaşam arasındaki ilişkiyi fotoğraflıyordum ve çöle doğru bir maceraya atıldım. Bok böceği ve deve arasındaki anlar gerçekten çok etkileyiciydi'' şeklinde konuşuyor.

Öte yandan bu kareler sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini topluyor.



